千葉・幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2023」(9月21日~24日)内で発表された「日本ゲーム大賞2023」において、年間作品部門優秀賞を受賞した『ホグワーツ・レガシー』(PlayStation5 / Xbox Series X|S / PC版)の開発の裏側に迫った長編ドキュメンタリー『The Wizardry Behind Hogwarts Legacy』(原題)が、年内に公開されることになった。また、同ゲームは11月14日にNintendo Switch版の発売も予定されている。

WB Gamesが展開し、全世界で販売本数1500万本を突破、大ヒットを記録している『ホグワーツ・レガシー』は、「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界で未知の冒険を没入感たっぷりに楽しむことができる、オープンワールド・アクションRPGだ。

「日本ゲーム大賞」は、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会が、その年を代表するにふさわしい、家庭用ゲーム機、パソコン等の優秀なコンピュータエンターテインメントソフトウェアを選考、表彰する賞で、2022年4月1日から23年3月31日の間に日本国内でリリースされた全作品を対象に、「ゲームデザイン」「プログラミング」「グラフィック」「サウンド」「シナリオ」「ユーザー評価」の6つの項目で評価される【年間作品部門】で、優秀であると高く評価された作品に贈られる【優秀賞】を『ホグワーツ・レガシー』が受賞。

開発会社のAvalanche Softwareより、リード・デザイナーのケリー・マーフィー氏から喜びのコメントも到着。

「制作スタジオチームを代表して、このような賞をいただけることに感謝を申し上げます。『ホグワーツ・レガシー』の制作に着手したとき、世界中のファンやプレイヤーに本物のホグワーツ体験を提供することが非常に重要でした。そのため、日本のファンの皆様からこのような賞をいただけたことは、私たち制作メンバーにとってとても栄誉なことであります。繰り返しになりますが、このような賞をいただけたことへの感謝を申し上げ、Avalanche Softwareにとってこの上ない名誉であることを、改めて皆様にお伝えしたいと思います」

同ゲームは、1800年代(ハリー・ポッターが生まれたのは1980年)の魔法界を舞台に、プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出るRPG。

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and Warner Bros. Entertainment Inc.

