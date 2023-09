ラッパー/ソングライターのSKY-HIがCEOを務める音楽事務所/レーベル「BMSG」の所属アーティスト23人が集結する音楽フェス『BMSG FES’23』が23日と24日、東京体育館で開催された。

7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTをはじめとする所属メンバーが、グループの垣根を超え、BMSG EAST、BMSG WESTに分かれて特別ユニットを結成。それぞれの新曲「The Sun from the EAST」「The Moon in the WEST」を初披露した。

さらに、各アーティストも熱いパフォーマンスを繰り広げ、SKY-HI「Sarracenia」、BE:FIRST「Boom Boom Back」、MAZZEL「Carnival」などを披露した。

同フェスには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO、RUI、TAIKI、KANONが参加した。9月30日、10月1日には、大阪城ホールでも開催される。

