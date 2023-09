2024年1月からテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で『おっさんずラブ-リターンズ-』が放送されることが決定した。2018年に放送された初代『おっさんずラブ』の正統続編として5年ぶりに帰還し、田中圭、吉田鋼太郎、林遣都が再集結する。

2016年に深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に連続ドラマ化された『おっさんずラブ』は、結婚したいのに全然モテない、33歳のポンコツ独身サラリーマン・春田創一(田中)が、ある日突然、ピュアすぎる乙女心を隠し持つおっさん上司・黒澤武蔵(吉田)と、同居しているイケメンでドSな後輩・牧凌太(林)から告白されるという、当時の既成概念を超越した新感覚の“胸キュン純愛ラブストーリー”。

口コミやSNSでジワジワと人気が広がり、最終話を前にして、ツイッター(現X)世界トレンド1位を獲得。その後、配信、グッズ、書籍、イベント、海外リメイクなどさまざまな二次的エンターテインメントで社会を席巻し、視聴率ではない新たな指標を築き上げた。

さらにその年の新語・流行語大賞トップ10にノミネート、東京ドラマアウォード連続ドラマグランプリを始めとする作品賞や、エランドール賞やブレイク俳優ランキングを始めとするキャストスタッフの個人賞を含め、怒涛の受賞歴を築きあげ、各界から注目を浴びるヒット作に。その後も、2019年には『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』として映画化、同年には、航空業界に舞台を移したパラレルワールドドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』が放送されるなど、日本中に社会現象を巻き起こした。

そして初代『おっさんずラブ』から5年。『おっさんずラブ-リターンズ-』では田中、吉田、林が同役を続投し、夢の再集結を果たす。初めて人を愛する気持ちを知った春田、はるたんの想いを汲んで背中を押す道を選んだ黒澤、そしてついに春田と結ばれた牧…5年経った今、コロナを乗り越えて、3人はどんな日々を送っているのか。

多様性が叫ばれるようになった現在では、男同士の恋愛という当時珍しいと受け取られた設定も当たり前の時代に。しかし、おっさんずラブが描き続けてきた、“人を好きになるとは…どういうこと?”というテーマはそのままに『おっさんずラブ-リターンズ-』では、愛すべき“3人の今”を描き出す。

スタッフ陣も、プロデューサー・貴島彩理氏、脚本・徳尾浩司氏、音楽・河野伸氏、監督・瑠東東一郎氏、山本大輔氏、Yuki Saito氏と、“おっさんずチーム”が勢ぞろい。このチームならではの熱い芝居合戦や、ハッピーでお祭り騒ぎのようなファミリー感で、笑って、泣けて、愛おし過ぎる新たなピュアラブストーリーが爆誕する。

