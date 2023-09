10月1日に開催の『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)に、元バンタム級王者の朝倉海(29)に緊急参戦を公開オファーされた。しかも相手はMMAデビュー戦となる皇治(34)という仰天オファーで、即答は避けながらも前向きな姿勢を見せた。

この日に行われた『RIZIN.44』の休憩前にリングに上った榊原信行CEOが、名古屋大会で太田忍と対戦予定だった井上直樹の欠場を発表。太田は修斗第10代世界バンタム級チャンピオンの佐藤将光との対戦に変更された(契約体重は63キロ)

「名古屋大会、ヤバいですね。RIZINを8年やってきて、一番やばいです。朝倉海、助けてください」とリングサイドで観戦していた朝倉海を呼び込むと、海も「ヤバいっす寝、名古屋。大丈夫なんですか?」と聞くと、榊原CEOは「海が試合をしてくれるしかない。大みそかにケガをしたくないと思うので、対戦相手に一人アイデアがあります」と切り出し、「この場で電話してオファーします」とリング上から電話をかけた。

その相手は、MMAデビューに向けて練習している“世界の田中”こと皇治。福井のフットサル大会で解説をしていたという皇治に対して、榊原CEOは「最高の舞台が整ったし、本当にピンチなので来週の名古屋で、海を相手にMMAデビューしてくれますか?」とオファーした。

皇治は「俺を殺す気ですか?MMA童貞ですよ」と焦るも、榊原CEOは「どこかで童貞を捨てるでしょ?最高の相手だよ」と盛り上げるが、皇治は「ステロイドありですか?」と毒舌で切り返す。それでも榊原CEOは「詳しいことはまた話そう。来週出てくれるかな?」とムチャブリすると、皇治も流れで「いいとも!」と答えてしまった。

これを横で聞いていた海は、「相手になんないですよ。たぶん、ぶっ壊れちゃうと思います」と冷静に話したが、榊原CEOは「最初はそんなもんなので、厳しさを教えてやって。でも本当に出てきたら大したもんですね」とファンの後押しを受けると、海も「本当に決まったらド派手なし愛を見せます。皇治さん、ステロイドを打ってきてください」と呼びかけた。

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・バンタム級

太田忍vs.佐藤将光

・バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

・61.5キロ契約(肘ありキックルール)

梅野源治 vs. 斎藤祐斗

・ミドル級

イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

・フライ級(キックルール)

竹野元稀vs.内藤凌太

