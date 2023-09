『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』欠場が決まった井上直樹 (C)ORICON NewS inc.

10月1日に開催の『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)で、太田忍(29)と対戦予定だった井上直樹(26)が、右顎下腺唾石症(みぎがくかせんだせきしょう)のため欠場することが24日、『RIZIN.44』のリング上から発表された。太田の新たな対戦相手は。修斗第10代世界バンタム級チャンピオンの佐藤将光(さとう・しょうこう/36)に決定した(契約体重は63キロ)。

佐藤は2007年にパンクラスのネオブラッド・トーナメントで、総合格闘家としてプロデビュー。修斗に移籍し、2度目の挑戦で17年10月にバンタム級のベルトを獲得した。その後、戦いの舞台にONE Championshipに移したためベルトを返上。ONEでは4勝2敗の成績を残している。直近の試合は今年1月のキム・ジェウォン戦で、3ラウンド判定3-0で勝利した。

対する太田は、2016年リオデジャネイロ・オリンピックのレスリング・グレコローマン59キロ級に出場し、銀メダルを獲得した。20年大みそかの『RIZIN.26』でMMAデビューを果たし、現在は倉本一真と瀧澤謙太を相手に2連続KO勝利中。現在フアン・アーチュレッタが保持するRIZINバンタム級のベルトに向けて、井上と実力者同士による試合が決定していた。

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・バンタム級

太田忍vs.佐藤将光

・バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

・61.5キロ契約(肘ありキックルール)

梅野源治 vs. 斎藤祐斗

・ミドル級

イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

・フライ級(キックルール)

竹野元稀vs.内藤凌太

