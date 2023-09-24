「8番・二塁」で龍空が2試合ぶりに先発出場 先発の柳裕也は今季5勝目を目指す【中日】
2023年9月24日 17時29分
◇２４日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、７番までは前日のＤｅＮＡ戦と同じ打順で、「８番・二塁」で龍空内野手が２試合ぶりに先発出場する。「４番・一塁」のダヤン・ビシエド内野手は、ＮＰＢ通算１０００安打まであと１本としている。先発の柳裕也投手は、今季５勝目を目指す。
【阪神】
１番・中・小野寺
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・才木
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・遊・カリステ
４番・一・ビシエド
５番・右・細川
６番・三・石川昂
７番・捕・木下
８番・二・龍空
９番・投・柳
１番・中・小野寺
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・才木
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・遊・カリステ
４番・一・ビシエド
５番・右・細川
６番・三・石川昂
７番・捕・木下
８番・二・龍空
９番・投・柳
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