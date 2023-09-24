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「8番・二塁」で龍空が2試合ぶりに先発出場　先発の柳裕也は今季5勝目を目指す【中日】

2023年9月24日 17時29分

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◇２４日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、７番までは前日のＤｅＮＡ戦と同じ打順で、「８番・二塁」で龍空内野手が２試合ぶりに先発出場する。「４番・一塁」のダヤン・ビシエド内野手は、ＮＰＢ通算１０００安打まであと１本としている。先発の柳裕也投手は、今季５勝目を目指す。
龍空

龍空

【阪神】
１番・中・小野寺
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・才木
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・遊・カリステ
４番・一・ビシエド
５番・右・細川
６番・三・石川昂
７番・捕・木下
８番・二・龍空
９番・投・柳
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