◇２４日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、７番までは前日のＤｅＮＡ戦と同じ打順で、「８番・二塁」で龍空内野手が２試合ぶりに先発出場する。「４番・一塁」のダヤン・ビシエド内野手は、ＮＰＢ通算１０００安打まであと１本としている。先発の柳裕也投手は、今季５勝目を目指す。

【阪神】

１番・中・小野寺

２番・二・中野

３番・右・森下

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・左・ノイジー

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・才木

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・大島

３番・遊・カリステ

４番・一・ビシエド

５番・右・細川

６番・三・石川昂

７番・捕・木下

８番・二・龍空

９番・投・柳

