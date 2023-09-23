高橋宏斗、初の規定投球回＆自己最多７勝のダブル到達へ【中日スタメン】
2023年9月23日 13時11分
◇２３日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島洋平外野手とオルランド・カリステ内野手が２試合ぶりにそろってスタメン復帰。先発の高橋宏斗投手は自身初の規定投球回まで残り８イニング。自己最多となる７勝目とともにダブル到達を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・遊・カリステ
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・右・細川
７番・捕・木下
８番・二・村松
９番・投・高橋宏
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・遊・カリステ
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・右・細川
７番・捕・木下
８番・二・村松
９番・投・高橋宏
【ＤｅＮＡ】
１番・右・大田
２番・中・関根
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・捕・山本
８番・遊・林
９番・投・浜口
１番・右・大田
２番・中・関根
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・捕・山本
８番・遊・林
９番・投・浜口
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