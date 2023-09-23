本文へ移動

高橋宏斗、初の規定投球回＆自己最多７勝のダブル到達へ【中日スタメン】

2023年9月23日 13時11分

このエントリーをはてなブックマークに追加
◇２３日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島洋平外野手とオルランド・カリステ内野手が２試合ぶりにそろってスタメン復帰。先発の高橋宏斗投手は自身初の規定投球回まで残り８イニング。自己最多となる７勝目とともにダブル到達を目指す。
中日・高橋宏

中日・高橋宏

【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・遊・カリステ
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・右・細川
７番・捕・木下
８番・二・村松
９番・投・高橋宏
【ＤｅＮＡ】
１番・右・大田
２番・中・関根
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・捕・山本
８番・遊・林
９番・投・浜口
【あわせて読みたい】
◆『育成』から『最強』になる！…松山晋也、目標はライデル・マルティネス…4年後、必ず！【中日】
◆自責点8で防御率が72.00…近藤の糧となる屈辱【龍の背に乗って】
◆もはやあり得ない“ぬるま湯体質”でのチーム再建、借金ワースト24
◆山川穂高の同期・森友哉への言葉に涙

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ