タレント指原莉乃(30)がプロデュースする女性10人組アイドルグループ「=LOVE」のライブフィルム「=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE」(オ・ユンドン監督)の初日舞台あいさつが22日、東京都内で行われ、メンバーたちが出席した。

2023年1月から3月にかけて行った全国ツアーの3月の東京・日本武道館公演のパフォーマンスを中心に、メンバーへのインタビューや、練習風景、リハーサルといったバックステージの映像で構成されている。

作品についてリーダー山本杏奈(25)は「もともとアイドルのドキュメンタリー映画をたくさん見させていただいたので、映画化を聞いた時はうれしかったんですけど、ステキに仕上げていただき幸せです」と感激の面持ち。音嶋莉沙(25)は見どころを「アイドルのドキュメンタリー映画でここまでライブシーンが流れることはないと思う。たくさんの方に見ていただいて、イコラブの良さを知っていただきたい」とアピールした。