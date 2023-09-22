なにわ男子「Make Up Day/Missing」（ジェイ・ストーム／2023年9月13日発売）

男性7人組グループ・なにわ男子の最新シングル「Make Up Day/Missing」が、初週39.4万枚を売り上げ、9月19日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Make Up Day/Missing ／ なにわ男子

2位： Mainstream ／ BE:FIRST

3位： Dangerholic ／ Snow Man

4位： わたしの一番かわいいところ ／ FRUITS ZIPPER

5位： 結 -YOU-(Bite Me[Japanese Ver.]/Bills[Japanese Ver.]/BLOSSOM) ／ ENHYPEN

6位： Chessboard/日常 ／ Official髭男dism

7位： Dreamland ／ 円神

8位： スクラップアート ／ 水瀬いのり

9位： INVADERZ ／ MA55IVE THE RAMPAGE

10位： 星くずセレナーデ ／ 辰巳ゆうと

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/25付：集計期間:2023年9月11日〜9月17日）＞

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