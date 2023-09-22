9/25付週間シングルランキング 1位はなにわ男子「Make Up Day/Missing」
2023年9月22日 17時00分 (9月22日 18時07分更新)
男性7人組グループ・なにわ男子の最新シングル「Make Up Day/Missing」が、初週39.4万枚を売り上げ、9月19日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Make Up Day/Missing ／ なにわ男子
2位： Mainstream ／ BE:FIRST
3位： Dangerholic ／ Snow Man
4位： わたしの一番かわいいところ ／ FRUITS ZIPPER
5位： 結 -YOU-(Bite Me[Japanese Ver.]/Bills[Japanese Ver.]/BLOSSOM) ／ ENHYPEN
6位： Chessboard/日常 ／ Official髭男dism
7位： Dreamland ／ 円神
8位： スクラップアート ／ 水瀬いのり
9位： INVADERZ ／ MA55IVE THE RAMPAGE
10位： 星くずセレナーデ ／ 辰巳ゆうと
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/25付：集計期間:2023年9月11日〜9月17日）＞
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