◇２２日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、三好大倫外野手が「２番・左翼」で今季初めて先発出場する。「４番・一塁」のダヤン・ビシエド内野手は、ＮＰＢ通算１０００安打まであと２本としている。

先発するルーキーの仲地礼亜投手は、プロ２勝目を目指す。

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・三好

３番・右・細川

４番・一・ビシエド

５番・三・石川昂

６番・二・村松

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・仲地

【ＤｅＮＡ】

１番・右・大田

２番・中・桑原

３番・左・佐野

４番・二・牧

５番・三・宮崎

６番・一・ソト

７番・捕・伊藤

８番・遊・林

９番・投・平良

