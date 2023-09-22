三好大倫が「2番・左翼」で今季初スタメン NPB通算1000安打まであと2本のビシエドが4番に【中日】
2023年9月22日 17時22分
◇２２日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、三好大倫外野手が「２番・左翼」で今季初めて先発出場する。「４番・一塁」のダヤン・ビシエド内野手は、ＮＰＢ通算１０００安打まであと２本としている。
先発するルーキーの仲地礼亜投手は、プロ２勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・三好
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・二・村松
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・仲地
【ＤｅＮＡ】
１番・右・大田
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・捕・伊藤
８番・遊・林
９番・投・平良
１番・中・岡林
２番・左・三好
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・二・村松
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・仲地
【ＤｅＮＡ】
１番・右・大田
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・捕・伊藤
８番・遊・林
９番・投・平良
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