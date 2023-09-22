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三好大倫が「2番・左翼」で今季初スタメン　NPB通算1000安打まであと2本のビシエドが4番に【中日】

2023年9月22日 17時22分

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◇２２日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、三好大倫外野手が「２番・左翼」で今季初めて先発出場する。「４番・一塁」のダヤン・ビシエド内野手は、ＮＰＢ通算１０００安打まであと２本としている。
　先発するルーキーの仲地礼亜投手は、プロ２勝目を目指す。
打撃練習の順番を待つビシエド

打撃練習の順番を待つビシエド

【中日】
１番・中・岡林
２番・左・三好
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・二・村松
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・仲地
【ＤｅＮＡ】
１番・右・大田
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・捕・伊藤
８番・遊・林
９番・投・平良
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