食品のパッケージデザインなどを手がけるグラフィックデザイナーで、多賀町藤瀬の高取山ふれあい公園にある立体作品「うしミルク」の作者、神谷利男さん(59)の個展「食べるを生きる」展が、同町四手のあけぼのパーク多賀で開かれている。30日まで。

テーマは「You are what you eat(あなたはあなたが食べたものでできている)」。うしミルクは上半身が乳牛、下半身が牛乳パックの形をしたアート作品で「命をいただくことへの感謝を思い出してほしい」との思いから生まれた。...

関連キーワード 滋賀