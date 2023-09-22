10月23日～11月1日の日程で開催される「第36回東京国際映画祭」の予告編が完成。今回の約60秒の予告には、オープニング作品の『PERFECT DAYS』とクロージング作品の『ゴジラ-1.0』のほかに、世界の国際映画祭で注目された話題作や邦画の最新作などを上映する「ガラ・セレクション」部門の全14本中11本の映像が含まれている（全作品は下段参照）。予告編は、きょう22日より都内近郊の各劇場で上映が開始される。

また、今回の予告編には、今年の「FUJI ROCK FESTIVAL ’23」でも圧巻のパフォーマンスで会場を沸かせたTESTSET（砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一）の楽曲「Japanalog」が“第36回東京国際映画祭フェスティバルソング”として使用されている。

全編英語詞でロック、テクノ、ファンクの要素をはらんだジャンルレスなディスコチューンは日本発のオリジナルスタイルともいえ、東京国際映画祭の目指す方向とも合致していることから今回フェスティバルソングとして選ばれた。

■TESTSETコメント

音楽の世界に憧れる前から、映画の世界に憧れていました。今となっては、新しい音楽情報を追っかけるよりも、映画のサウンドラックを通して新たに好きな曲やアーティストに出会う事の方が多いです。我々TESTSETの「Japanalog」という曲も、映画の世界を通して誰かの想像力に突き刺ささればうれしい限りです。（LEO今井）

■第36回東京国際映画祭 オープニング＆クロージング作品、ガラ・セレクション部門作品一覧

・オープニング作品：『PERFECT DAYS』

監督：ヴィム・ヴェンダース

主な出演者：役所広司、柄本時生、中野有紗

公開日：2023年12月22日

・クロージング作品：『ゴジラ-1.0』

監督：山崎 貴

主な出演者：神木隆之介、浜辺美波

公開日：2023年11月3日

・ガラ・セレクション：『異人たち』

監督：アンドリュー・ヘイ

主な出演者：アンドリュー・スコット、ポール・メスカル

公開日：2024年春

・ガラ・セレクション：『エクソシスト 信じる者』

監督：デヴィッド･ゴードン･グリーン

主な出演者：レスリー・オドム・Jr、アン・ダウド、ジェニファー・ネトルズ

公開日：2023年12月1日

・ガラ・セレクション：『満江紅（マンジャンホン）』

監督：チャン・イーモウ

主な出演者：シェン・タン、イー・ヤンチェンシー、チャン・イー

公開日：未定

・ガラ・セレクション：『ゴールド・ボーイ』

監督：金子修介

主な出演者：岡田将生

公開日：2024年春

・ガラ・セレクション：『緑の夜』

監督：ハン・シュアイ

主な出演者：ファン・ビンビン、イ・ジュヨン、キム・ヨンホ

公開日：2024年1月19日

・ガラ・セレクション：『KIDNAPPED（英題）』

監督：マルコ・ベロッキオ

主な出演者：パオロ・ピエロボン、ファウスト・ルッソ・アレジ、バルバラ・ロンキ

公開日：2024年4月

・ガラ・セレクション：『首』

監督：北野 武

主な出演者：ビートたけし、西島秀俊、加瀬 亮

公開日：2023年11月23日

・ガラ・セレクション：『怪物の木こり』

監督：三池崇史

主な出演者：亀梨和也、菜々緒、吉岡里帆、染谷将太、中村獅童

公開日：2023年12月1日

・ガラ・セレクション：『ムービー・エンペラー』

監督：ニン・ハオ

主な出演者：アンディ・ラウ、ニン・ハオ

公開日：未定

・ガラ・セレクション：『MY （K）NIGHT マイ・ナイト』

監督：中川龍太郎

主な出演者：川村壱馬、RIKU、吉野北人

公開日：2023年12月1日

・ガラ・セレクション：『ネクスト・ゴール・ウィンズ』

監督：タイカ・ワイティティ

主な出演者：マイケル・ファスベンダー、エリザベス・モス、カイマナ

公開日：2024年2月23日

・ガラ・セレクション：『哀れなるものたち』

監督：ヨルゴス・ランティモス

主な出演者：エマ・ストーン、マーク・ラファロ、ウィレム・デフォー

公開日：2024年1月26日

・ガラ・セレクション：『ポトフ（原題）』

監督：トラン・アン・ユン

主な出演者：ジュリエット・ビノシュ、ブノワ・マジメル

公開日：2023年12月15日

・ガラ・セレクション：『ほかげ』

監督：塚本晋也

主な出演者：趣里、森山未來

公開日：2023年11月25日

※『エクソシスト 信じる者』『ゴールド・ボーイ』『MY （K）NIGHT マイ・ナイト』は今回の予告編には映像なし。

■第36回東京国際映画祭 開催概要

開催期間：2023年10月23日（月）～11月1日（水）

会場：日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区

公式サイト：www.tiff-jp.net

■TIFFCOM2023 開催概要

開催期間:2023年 10 月25 日（水）～27 日（金）

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館

公式サイト:www.tiffcom.jp

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