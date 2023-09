TOKIOの松岡昌宏主演するテレビ朝日系連続ドラマ『家政夫のミタゾノ』第6シリーズ(10月10日スタート、毎週火曜 後9:00)の主題歌がHey! Say! JUMPの歌う「それぞれ。」に決定した。Kaoruこと三田園薫の書き下ろし楽曲となる。また、メインビジュアルも公開された。

同作は、女装した大柄な家政夫・三田園薫(通称:ミタゾノさん/松岡)が、派遣された家庭・家族の内情を覗き見し、そこに巣食う“根深い汚れ”までもスッキリと落としていく、痛快“覗き見”ヒューマンドラマ。今作より深夜から火曜午後9時のゴールデン帯にお引越しする。

「それぞれ。」は、Kaoruこと三田園薫がHey! Say! JUMPのために書き下ろした3作目の主題歌。今回は、生きていれば悩むこともあるけれど、泣いたり笑ったり、たまには立ち止まってみたり…「肩を組んでみんなで一緒に歩いていこう!」――。そんなメッセージが込められた、聴くひとに元気を与える応援歌となっている。

楽曲を手掛けたKaoruは「ここ数年、さまざまな情報、ニュースを見ている中で、老若男女さまざまな方々の、応援歌になればと思って制作いたしました」と制作意図を明かす。

主題歌アーティスト・Hey! Say! JUMPとして楽曲に携わる伊野尾慧は、「ミタゾノさんの作詞作曲という事でどんな楽曲が来るのかドキドキしていましたが、今まで僕らがあまり歌ったことのない楽曲をいただけました」と話しつつ、「ミタゾノさんとHey! Say! JUMPの化学反応を楽しみにしていただけたらうれしいです」と期待をあおっている。

そしてシリーズ初のゴールデン帯放送を記念した《メインビジュアル》は、さながら「ハリウッド映画風味」。依頼人のもとを訪れたミタゾノさん、村田光(伊野尾)、矢口実優(桜田ひより)ら『むすび家政婦紹介所』の面々が、“仕事”を終え颯爽(さっそう)とこちらに向かって歩いてくる背後で、ミタゾノさんの巨大な顔が出現する。

まるで、ミタゾノさんたちが「壊してきた」かのような演出は「痛快“覗き見”ヒューマンドラマ」という斬新なジャンルを構築した『家政夫のミタゾノ』内で描き続けてきた“スクラップ&ビルド”を体現した仕上がりとなっている。

