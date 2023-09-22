俳優・歌手の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による「新しい地図」が22日、6周年を迎えたことを記念し、年明け1月1・2日に自身初となる東京・日本武道館公演『NAKAKA to OSHOGATSU ～2024年もよろしく！』を開催することを発表した。新しい地図NAKAMA会員限定イベントとなる。

新しい地図は2017年9月22日に始動し、この日6周年を迎えた。ファンミーティングイベントは、2019年2～4月にVol.1、2022年12月～23年5月にVol.2を開催。3年8ヶ月ぶりの有観客で行われたVol.2は感動の涙あふれるイベントとなったが、今回のVol.3では、3人が正月からエンジン全開で盛り上げる。

チケットの受付方法など詳細は後日発表。現在会員でなくとも、これからの入会でチケット受付に間に合うとしている。日本武道館以降の日程や会場も、決まりしだい公開される。

■『NAKAKA to OSHOGATSU ～2024年もよろしく！』

▼2024年

１月１日（月・祝）：東京・日本武道館

1月2日（火）：東京・日本武道館

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