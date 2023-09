『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』より

EXILE TAKAHIROが21日、東京・日本武道館で『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』を開催。アンコールでは、今年12月26日に東京国際フォーラムでソロライブ『EXILE TAKAHIRO CHRISTMAS LIVE 2023 ~EXPLORE~忘年会』を開催することも発表した。

TAKAHIROは同所で2006年に行われた『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ~ASIAN DREAM~』でEXILEへの加入を勝ち取った。そこから実に17年ぶり、さらにソロとしては初の武道館ライブでは、9000人のファンに向けて自身のソロアルバムの収録曲やEXILEの代表曲など全23曲を届けた。

アンコールでは「TAKAHIROサンタが舞い降りる」「今年もみなさんと一緒に締めくくります」といった告知映像が流れ、今年12月26日に東京国際フォーラム ホールAでソロライブ『EXILE TAKAHIRO CHRISTMAS LIVE 2023 ~EXPLORE~忘年会』の開催を発表。

TAKAHIROはこの日、「17年前の“あした”が加入した日。じゃあなぜきょうライブをやったのかというと…武道館のスケジュールとかいろいろと諸事情が…(笑)」とボヤいて笑いを取ってきたが、このクリスマスライブについても「また1日遅れ…」と26日の開催になったことに苦笑い。

しかし最後には「クリスマスパーティー…ならびに忘年会。ぜひ足を運んでいただければと思います」と笑顔でファンに呼びかけた。

■『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』セットリスト

01. EXPLORE

02. YOU are ROCK STAR

03. Choo Choo TRAIN

04. Everything

05. Love Story

06. 一千一秒

07. Eternal Love

08. 羽1/2

09. THIS IS LOVE

10. Lovers Again

11. Ti Amo

12. Beautiful

13. 時の描片~トキノカケラ~

14. 響~HIBIKI~

15. 変わらないモノ

16. GLORIA

17. Irish Blue

18. Someday

19. Happy Birthday

20. Unconditional

En1. 運命のヒト

En2. もっと強く

En3. Spotlight~光の先へ~

■『EXILE TAKAHIRO CHRISTMAS LIVE 2023 ~EXPLORE~忘年会』日程

12月26日(火) 東京国際フォーラム ホールA

関連キーワード エンタメ総合