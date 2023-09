『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』より

EXILE TAKAHIROが21日、東京・日本武道館で『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』を開催。ソロとしては初、そしてEXILE加入を勝ち取った2006年の『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ~ASIAN DREAM~』以来17年ぶりに同所のステージに立ち、9000人のファンに全23曲を届けた。

ライブでは9月6日に発売した最新ソロアルバム『EXPLORE』の収録曲に加え、EXILEの代表曲やカバー曲なども歌唱。『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ~ASIAN DREAM~』の審査課題曲でもあった「Lovers Again」、EXILE加入後初のシングルとなった「Everything」などに加え、TAKAHIROが「僕、EXILE“第一章”の曲が大好きで。カラオケでいつも歌っていた」と振り返りながら披露した「羽1/2」など、新旧入り混じったセットリストでも魅了した。

中盤セクションでは「Beautiful」「時の描片~トキノカケラ~」「響~HIBIKI~」「変わらないモノ」と、2007年発売のアルバム『EXILE LOVE』収録の楽曲を立て続けたTAKAHIRO。歌唱後のMCでは「『Beautiful』は本当に久しぶり」としみじみ語りながら、「当たり前ですけど、1人で歌う曲ではないんですよ(笑)」と自ら歌いながら解説して笑いも誘った。

そして「この曲が入っている『EXILE LOVE』はツアーをやっていないんですね」と切り出し、「今からでもできないかな。リリースしてすぐにツアーを回らなきゃいけないわけじゃないですし…。懐かしいメンバーで集まったりできれば」とつぶやいた。

歓喜の声をあげるファンを「個人的にやりたいと思っているだけなので、SNSとかに上がると大事になってしまう(笑)」と制しながらも、「僕と回ってくれるメンバー…誰かいないかな」「もし賛同してくれる人がいたらLINEください」と、ステージ上から異例の“業務連絡”を行い会場を沸かせた。

■『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』セットリスト

01. EXPLORE

02. YOU are ROCK STAR

03. Choo Choo TRAIN

04. Everything

05. Love Story

06. 一千一秒

07. Eternal Love

08. 羽1/2

09. THIS IS LOVE

10. Lovers Again

11. Ti Amo

12. Beautiful

13. 時の描片~トキノカケラ~

14. 響~HIBIKI~

15. 変わらないモノ

16. GLORIA

17. Irish Blue

18. Someday

19. Happy Birthday

20. Unconditional

En1. 運命のヒト

En2. もっと強く

En3. Spotlight~光の先へ~

