『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』より

EXILE TAKAHIROが21日、東京・日本武道館で『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』を開催。ソロとしては初、そしてEXILE加入を勝ち取った2006年の『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ~ASIAN DREAM~』以来17年ぶりに同所のステージに立ち、9000人のファンに全23曲を届けた。

ソロデビュー10周年を記念し、自身初のソロツアー開催や集大成的アルバム『EXPLORE』の発売など、精力的にソロワークを行ってきたTAKAHIRO。この日のライブでは、全国18ヶ所20公演のツアーを経てさらに練り上げられた歌声が惜しみもなく披露された。

ライブはアルバムのタイトルチューン「EXPLORE」でスタート。バンド隊がかき鳴らすハードなアンサンブルとともに雄叫びをあげながら、ソロ楽曲「YOU are ROCK STAR」やバンドアレンジが加えられた“RESPECT VER.”のEXILE楽曲も次々にパフォーマンスしていった。

EXILE加入後初のシングルとなった「Everything」や「Love Story」では、ファンの合唱を全身に浴びながら充実の表情を浮かべ、「きょうは最高の思い出を作りましょう」と呼びかけ。最初のMCでは「帰ってきました日本武道館!」と叫び、「大切な時間を使って、足を運んでいただいてありがとうございます」と感謝した。

EXILEへの加入が決めた武道館に対し、「やっとここまでたどり着きました。誕生の地、原点です」としみじみ。「みなさんのおかげでここまで来られました。特別な思いでステージに立たせていただいています」と万感の思いを伝えた。

その後「飛ばしすぎたね。夏、終わっていないんじゃない?(笑)」といい、ジャケットを脱ぎ捨てて汗をぬぐう。そしてファンにも着席を促しつつ、ソロデビューシングル「一千一秒」にストリングスアレンジを加えて届けた。

ライブ中盤では『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ~ASIAN DREAM~』の審査課題曲でもあった「Lovers Again」を披露。ミュージックビデオを彷彿(ほうふつ)とさせる映像演出をバックに、時折美しいファルセットを織り交ぜながら情感豊かに歌い上げた。

本編終盤ではZIGGYの「GLORIA」や、GLAYのTAKURO(Gt)がTAKAHIROのために書き下ろした楽曲「Irish Blue」などをバンドともに鳴らし、「またここに帰ってきます」と高らかに宣言した。

アンコール前には年末の新たなライブスケジュールも発表して沸かしたTAKAHIRO。「本当に特別な場所。またこのステージに立たせていただければと思っています」と感謝を告げつつ、「きょうはみなさんに連れてきていただきました。次は僕が連れてきます」と力強く宣言。「これからもEXILEの楽曲、ソロ曲もお届けできるように、1曲1曲心を込めて歌っていきます」という言葉通り、最後に「Spotlight~光の先へ~」をしっかりと届けてライブを締めくくった。

■『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2023 “EXPLORE”』セットリスト

01. EXPLORE

02. YOU are ROCK STAR

03. Choo Choo TRAIN

04. Everything

05. Love Story

06. 一千一秒

07. Eternal Love

08. 羽1/2

09. THIS IS LOVE

10. Lovers Again

11. Ti Amo

12. Beautiful

13. 時の描片~トキノカケラ~

14. 響~HIBIKI~

15. 変わらないモノ

16. GLORIA

17. Irish Blue

18. Someday

19. Happy Birthday

20. Unconditional

En1. 運命のヒト

En2. もっと強く

En3. Spotlight~光の先へ~

関連キーワード エンタメ総合