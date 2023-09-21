中日が逆転勝ち。３―７の六回２死無走者から四球を絡めて好機をつくり、木下の２点二塁打、岡林の３点三塁打などで６得点してひっくり返した。２番手の橋本が４年目でプロ初勝利。ヤクルトのサイスニードは９失点と崩れた。