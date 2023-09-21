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ヤ８―９中（２１日）　中日の橋本がプロ初勝利

2023年9月21日 22時02分 (9月21日 23時17分更新)
　５回に登板し、プロ初勝利を挙げた中日・橋本＝神宮

　５回に登板し、プロ初勝利を挙げた中日・橋本＝神宮

　中日が逆転勝ち。３―７の六回２死無走者から四球を絡めて好機をつくり、木下の２点二塁打、岡林の３点三塁打などで６得点してひっくり返した。２番手の橋本が４年目でプロ初勝利。ヤクルトのサイスニードは９失点と崩れた。

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