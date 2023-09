『東京ゲームショウ2023』が開幕(C)ORICON NewS inc.

国内最大級のゲームイベント『東京ゲームショウ2023』(TGS2023)が21日、千葉・幕張メッセで開幕した。ビジネスデイが21日~22日、一般公開が23日~24日となっており、各企業のブースをまとめた。

10時の開場とともに、賑わっていたのはHoYoverseのブース。出展タイトルは『崩壊3rd』『原神』『未定事件簿』『崩壊:スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』で各ゲームを試遊することができ、『原神』キャラのコスプレイヤーが来場者をお出迎えしていた。

担当者は「こんなに人が来るとは思っていなかった…。注目されてうれしいです!」と喜び。コスプレイヤーと一緒にお土産を渡していた。

スクウェア・エニックスの出展タイトルは『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅』『FOAMSTARS』『ファイナルファンタジーXIV』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『サガ エメラルド ビヨンド』など。『ドラクエ』のモンスター・キングスライムとゴールデンスライムの大型展示が目立っていた。

コナミデジタルエンタテインメントは、『桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~』や『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』といった発売前の新作をいち早く体験可能に。『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』『WBSC eBASEBALLパワフルプロ野球』『遊戯王 デュエルリンクス』など、数多くのタイトルを出展した。

コーエーテクモゲームスは、『Fate/Samurai Remnant』『レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~』などを出展し、ゲームキャラのコスプレイヤーや大型フィギュア展示をしていた。

カプコンは、『ドラゴンズドグマ 2』『逆転裁判456 王泥喜セレクション』『ストリートファイター6』などのタイトルを出展。

セガ/アトラスは『ソニックスーパースターズ』、『龍が如く7外伝 名を消した男』、『ペルソナ5 タクティカ』をはじめとした、さまざまな注目タイトルを用意。

バンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンラインは『鉄拳8』『SAND LAND』『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』『ソードアート・オンライン Last Recollection』『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』などのタイトルを出展した。

