『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』に出演する（左から）広瀬アリス、道枝駿佑（C）TBS

TBS系10月期火曜ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』のスペシャルステージが、日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN／WINTER』（9月30日、千葉・幕張メッセ）で実施されることが21日、発表された。

『マイ・セカンド・アオハル』は、広瀬アリスが主演、なにわ男子・道枝駿佑が共演。やっかいな問題を抱えた30歳の主人公・白玉佐弥子（広瀬）が、謎の大学生・小笠原拓（道枝）の一言をきっかけに学び直しを決意して大学生となり、令和の大学生たちに揉まれながら恋に、勉強に、夢に奮闘するセカンド・アオハル・ラブコメディー。

スペシャルステージには広瀬、道枝がランウェイに登場することが決定。広瀬は『Rakuten GirlsAward 2018 SPRING／SUMMER』でMCを務め有終の美を飾って以来、5年ぶりの出演。道枝は『GirlsAward』初登場となる。

■出演者

＜MODEL＞※五十音順

アイサ（STAYC）／アリアナさくら／安斉星来／井桁弘恵／池田美優／生駒里奈／石橋颯（HKT48）／伊藤優絵瑠（HKT48）／梅澤美波（乃木坂46）／江野沢愛美／遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大谷凜香／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／小田えりな（AKB48）／楓／香川沙耶／加藤史帆（日向坂46）／加藤ナナ／金村美玖（日向坂46）／香音／川口ゆりな／貴島明日香／ギャビー／久間田琳加／玖瑠実／兒玉遥／小林由依（櫻坂46）／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／齋藤飛鳥／坂本愛玲菜（HKT48）／佐々木久美（日向坂46）／佐々木美玲（日向坂46）／シウン（STAYC）／ジェイ（STAYC）／シャンティ（Lapillus）／しゅう／上西星来／白宮みずほ／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／スミン（STAYC）／せいら／セウン（STAYC）／高梨優佳／高橋ひかる（※高＝はしごだか）／高本彩花（日向坂46）／Taki（FAKY）／武田玲奈／田中芽衣／谷崎早耶（≠ME）／田野優花／田村保乃（櫻坂46）／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／中町綾（中町兄妹）／なごみ／那須ほほみ／浪花ほのか／Niki／生見愛瑠／華村あすか／土生瑞穂（櫻坂46）／濱岸ひより（日向坂46）／早坂シャーニィー／林芽亜里／原田都愛（Girls2）／土方エミリ／Hina（FAKY）／藤井夏恋／藤井サチ／藤岡舞衣／藤田ニコル／藤吉夏鈴（櫻坂46）／本田仁美（AKB48）／マーシュ彩／丸山礼／ミチ／南りほ／宮本茉由／村上愛花／村重杏奈／最上奈那華（HKT48）／森田ひかる（櫻坂46）／森日菜美／守屋麗奈（櫻坂46）／矢吹奈子／山崎天（櫻坂46 ※崎＝たつさき）／山崎紘菜／山下エミリー（HKT48）／ゆうちゃみ／ユン（STAYC）／吉木千沙都／与田祐希（乃木坂46）／米倉れいあ／莉子／若月佑美／渡邉理佐 ほか

＜MEN'S NON-NO MODEL＞

守屋光治／中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／岩上隼也／井上翔太／鈴鹿央士／豊田裕大／樋之津琳太郎／稲井孝太朗／高橋璃央／安西一真／小方蒼介／栄莉弥／中塚凌空／鈴々木響／中谷光希 ほか

＜Seventeen MODEL＞

永瀬莉子／小坂菜緒（日向坂46）／田鍋梨々花／平美乃理／大友樹乃／藤村木音／広瀬まのか／上坂樹里／加藤栞／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／秋本レイラニ／市ノ瀬アオ／森崎美月（※崎＝たつさき）／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／滝口芽里衣／竹下優名

＜GUEST＞※五十音順

市村優汰／井上ヤマト／岩瀬洋志／浦野秀太（OWV）／江藤凌介／こーくん（なこなこカップル）／綱啓永／中川勝就（OWV）／野村康太／広瀬アリス／藤岡真威人／藤原大祐／MATHEUS／道枝駿佑（なにわ男子）／宮世琉弥／もーりーしゅーと／YU／よしあき ほか

＜ARTIST＞※五十音順

imase／Girls2／櫻坂46／STAYC／乃木坂46／BOYNEXTDOOR／宮世琉弥／ももいろクローバーZ ほか

＜OPENINGACT＞

僕が見たかった青空

＜MC＞

山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄

＜SPECIALSTAGE＞※ABC順

MEN'SNON-NO／NYLON JAPAN／Seventeen／SNEAKER ROCKERS -BYSNEAKERSTAGE 2023-

＜BRAND＞※ABC順

+diana／ANNA SUI／Daniel Wellington／dazzlin／EVRIS／GRAPEFRUIT MOON／LAGUA GEM／Levi's／LILLIAN CARAT／MURUA／ORTR／PUMA／REDYAZEL／Reebok／rienda／SLY／Top of the Hill／VIS／WEGO

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