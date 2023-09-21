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イタリア２勝目、勝ち点１０　ラグビーＷ杯第８日

2023年9月21日 06時01分 (9月21日 06時20分更新)
　【ニース（フランス）共同】ラグビーのワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会第８日は２０日、ニースで１次リーグＡ組の１試合が行われ、イタリアがウルグアイを３８―１７で下し、２連勝を飾った。ボーナス点１を獲得し、勝ち点を１０に伸ばした。ウルグアイは２連敗。
　イタリアは前半に２人がシンビン（一時退場）となり７―１７で折り返したが、後半に４トライを奪った。

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