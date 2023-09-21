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久保、先発で引き分け 欧州ＣＬ、冨安は途中出場
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２０日、１次リーグ第１戦が行われＤ組で久保建英が先発したレ...
9月21日
須崎、桜井、鏡が世界一 レスリング女子、パリへ弾み
【ベオグラード共同】ベオグラードで開催中のレスリングの世界選手権で２０日、女子で５０キロ級の須崎優衣...
●5－6ヤ 中日がサヨナラ負け 打撃は躍動、カリステと龍空で5打点
中日は逆転負け。3点リードの八回にフェリスがサンタナに2ランを浴び、さらに2死一、二塁で松山の暴投の...
レスリング、126連勝中の藤波朱理がパリ五輪内定 四日市出身、53キロ級
【ベオグラード＝山内晴信】レスリングの世界選手権第5日は20日、当地で行われ、女子53キロ級...
貴景勝かど番脱出、リラックスの理由 付け人は「チーム埼玉栄」 大相撲秋場所＜さじき席＞
突き押しに土俵人生を懸ける大関貴景勝の言葉は、実に潔い。「実力があれば勝つし、弱ければ負ける...
藤波朱理が五輪へ、１２６連勝 レスリング、元木咲良も代表に
来年のパリ五輪予選を兼ねたレスリングの世界選手権第５日は２０日、ベオグラードで女子が行われ、５３キロ...