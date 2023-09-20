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メヒアが１か月半ぶりの先発マウンド、加藤翔が「２番・レフト」で今季初先発【中日・スタメン】

2023年9月20日 17時27分

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中日・メヒア

中日・メヒア

◇20日　ヤクルト―中日（神宮）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、先発のウンベルト・メヒア投手が1カ月半ぶりの1軍復帰登板。8月2日の阪神戦（バンテリン）で右胸を痛めて途中交代して以来のマウンドで、今季3勝目を目指す。
　代打や代走で54試合に出場していた加藤翔平外野手は、「2番・左翼」で今季初めて先発出場する。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・加藤翔
3番・遊・カリステ
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・捕・宇佐見
7番・右・細川
8番・二・龍空
9番・投・メヒア
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・山崎
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・一・オスナ
7番・捕・中村
8番・遊・武岡
9番・投・石川
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