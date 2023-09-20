メヒアが１か月半ぶりの先発マウンド、加藤翔が「２番・レフト」で今季初先発【中日・スタメン】
2023年9月20日 17時27分
◇20日 ヤクルト―中日（神宮）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、先発のウンベルト・メヒア投手が1カ月半ぶりの1軍復帰登板。8月2日の阪神戦（バンテリン）で右胸を痛めて途中交代して以来のマウンドで、今季3勝目を目指す。
代打や代走で54試合に出場していた加藤翔平外野手は、「2番・左翼」で今季初めて先発出場する。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・加藤翔
3番・遊・カリステ
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・捕・宇佐見
7番・右・細川
8番・二・龍空
9番・投・メヒア
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・加藤翔
3番・遊・カリステ
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・捕・宇佐見
7番・右・細川
8番・二・龍空
9番・投・メヒア
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・山崎
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・一・オスナ
7番・捕・中村
8番・遊・武岡
9番・投・石川
1番・中・塩見
2番・左・山崎
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・一・オスナ
7番・捕・中村
8番・遊・武岡
9番・投・石川
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