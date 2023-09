『NO LIMIT ! クリスマス 2023』開催決定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は20日、この冬“いつもの冬をぶっ飛ばし、誰もがアツくなり超興奮する”クリスマス・イベント『NO LIMIT ! クリスマス 2023』を11月21日から来年1月8日の期間限定で開催することを発表した。

今年は、全く新しい内容になったクリスマス・ライブショーを4年ぶりに届ける。また、エネルギッシュな輝きとパーティ気分を高めるオーナメントで、デザインを刷新した30メートル越えのクリスマス・ツリーが新登場。全てが超刺激的で、心も身体もアツくなる“超興奮の冬”が楽しめる。

完全一新されたナイトショーと新デザインで登場するクリスマス・ツリーに加え、昨年大人気を博した『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のウインターデコレーションが今年も登場。また昨年に引き続き、期間限定のクリスマス衣装がかわいい「ミニオン」たちのスペシャル・グリーティングや、「セサミストリート」、「ピーナッツの仲間たち」、「ハローキティ」によるエンターテイメント・ショーを開催する。

さらに、大好評を得た冬期間だけの『パワー・オブ・ポップ』が新曲を引っ提げて登場。ほかにも、冬のシーズン本番となる、雪化粧の魔法界で「魔法生物」たちと触れ合える『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』、充実の期間限定フード&グッズ体験など、超元気特区ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの、“超興奮できる冬”を届ける。

■クリスマス・ライブショー 『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』

4年ぶりの開催となるナイトショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』は、ド派手なパーティの主役として、パークの新しいオリジナル・キャラクター「DJ フロスティ」が誕生。 LEDライティングが施されたマフラーやコートを身に纏い、さまざまな“ハッピーな表情”を見せながら、パーティをリードしていく。

ショーでは「DJ フロスティ」がビートを回し、LEDバナーを持ったパフォーマーや、同じく光の衣装に身を包んだダンサーたちをステージに引き込む。ゲストと一緒にパーティを楽しむため、 特別に用意したクリスマスのダンス・ミュージック“エレクトリック・フロスティ” の振り付けを披露し、会場全体を巻き込んでいく。

そのほかにも、アップテンポなクリスマス・ソング、ステージ上の巨大スクリーンやムービングライトによる演出で、一層パーティが盛り上がると、光り輝くシンガーやバイオリニスト、そして パークの人気者「ミニオン」、「エルモ」、「キティ」、「スヌーピー」たちもパーティに飛び入り参加 。

■気分が最高にアガる、超興奮の 『NO LIMIT ! パーティ・ツリー』

パーティのラストシーンでは、夜空にパイロが打ち上がる中、 エンターテイナーと一緒に踊ってアツく盛り上がれば、ゲストの皆さま一人一人が輝く光の空間の一部となり最高潮を迎える。 世界最高のエンターテインメントを生み出す、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけでしか体験することができないクリスマス・ライブショーに注目だ。

また、30メートル越えのツリーは、昨年に引き続き、『NO LIMIT !』なブランドイメージを受け、全体がエネルギッシュでポップなカラーとなり、夜はその輝きをさまざまな色に変化させる。光のエネルギーが上空に昇っていく様子を表現したドレープ装飾、大粒のダイヤモンドシェイプのオーナメントがキラキラと光を反射させ、まるで パーティに参加しているかのようにゲストの気持ちを盛り上げる新しい装飾で届ける。

■『スーパー・ニンテンドー・ワールド』 のウインターデコレーション

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、今年もウインターデコレーションが登場。エリアのエントランス 「スーパースター・プラザ」では、マリオ&ルイージをイメージした雪だるまや、スーパースターを冠したツリーがゲストを迎える。マリオの世界へワープする土管も、大きなリボンで装飾されたプレゼントボックスでデコレーションしている。

