SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、IVE、NewJeansら出演 韓国授賞式『TMA』をエムオンで生中継
2023年9月20日 13時29分 (9月20日 15時05分更新)
韓国ニュース配信サイト「THE FACT」が主催し、10月10日に韓国・仁川南洞体育館で行われる音楽授賞式『2023 THE FACT MUSIC AWARDS （TMA）」が、CS放送の音楽チャンネル・MUSIC ON! TV（エムオン！）でテレビ独占生中継（後6：30～）されることが決定した。
出演アーティストは、SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、IVE、NewJeans、ZEROBASEONEら豪華面々。この授賞式でしか見られない一夜限りのスペシャルステージも披露される。
今年もMCは、タレントのチョン・ヒョンムと少女時代のソヒョンが担当。エムオン！では、レッドカーペットは放送されず、本編を生中継する。
放送に向け、2020～22年に開催された3年分の『TMA』の模様を日本語字幕入りで、10月7～9日まで3夜連続オンエア。出演アーティストのミュージックビデオ特集も放送される。
■MUSIC ON! TV『2023 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）』放送概要
日時：10月10日（火）午後6時30分～11時30分
日時：10月10日（火）午後6時30分～11時30分
▼出演アーティスト
SEVENTEEN
Stray Kids
ATEEZ
TREASURE
ITZY
aespa
IVE
NewJeans
NMIXX
ZEROBASEONE
BOYNEXTDOOR
xikers
クォン・ウンビ
JANNABI
イム・ヨンウン
イ・チャンウォン
ほか
SEVENTEEN
Stray Kids
ATEEZ
TREASURE
ITZY
aespa
IVE
NewJeans
NMIXX
ZEROBASEONE
BOYNEXTDOOR
xikers
クォン・ウンビ
JANNABI
イム・ヨンウン
イ・チャンウォン
ほか
▼MC
チョン・ヒョンム、ソヒョン（少女時代）
チョン・ヒョンム、ソヒョン（少女時代）
■『日本語字幕入り! 2020 THE FACT MUSIC AWARDS』
放送日時：10月7日（土）午後6時30分～11時
▼出演アーティスト
BTS、TWICE、SUPER JUNIOR、NU'EST、SEVENTEEN、MONSTA X、GOT7、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、MAMAMOO、IZ*ONE、(G)I-DLE、カン・ダニエル、THE BOYZ、ATEEZ、CRAVITY、Weeekly、ENHYPEN、Jessi
放送日時：10月7日（土）午後6時30分～11時
▼出演アーティスト
BTS、TWICE、SUPER JUNIOR、NU'EST、SEVENTEEN、MONSTA X、GOT7、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、MAMAMOO、IZ*ONE、(G)I-DLE、カン・ダニエル、THE BOYZ、ATEEZ、CRAVITY、Weeekly、ENHYPEN、Jessi
■『日本語字幕入り! 2021 THE FACT MUSIC AWARDS』
放送日時：10月8日（日）午後6時30分～11時
▼出演アーティスト
BTS、SUPER JUNIOR、SEVENTEEN、ファン・チヨル、Brave Girls、OH MY GIRL、ITZY、Stray Kids、THE BOYZ、ATEEZ、ASTRO、STAYC、ENHYPEN、カン・ダニエル、Weeekly、CRAVITY、イム・ヨンウン ほか
放送日時：10月8日（日）午後6時30分～11時
▼出演アーティスト
BTS、SUPER JUNIOR、SEVENTEEN、ファン・チヨル、Brave Girls、OH MY GIRL、ITZY、Stray Kids、THE BOYZ、ATEEZ、ASTRO、STAYC、ENHYPEN、カン・ダニエル、Weeekly、CRAVITY、イム・ヨンウン ほか
■『日本語字幕入り! 2022 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）』
放送日時：10月9日（月・祝）午後5時～9時30分
▼出演アーティスト
BTS、THE BOYZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、IVE、Stray Kids、(G)I-DLE、Kep1er、LE SSERAFIM、ファン・チヨル、カン・ダニエル、キム・ホジュン、ヨンタク、ATEEZ、TREASURE、TNX、NewJeans、PSY、イム・ヨンウン、NCT DREAM
放送日時：10月9日（月・祝）午後5時～9時30分
▼出演アーティスト
BTS、THE BOYZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、IVE、Stray Kids、(G)I-DLE、Kep1er、LE SSERAFIM、ファン・チヨル、カン・ダニエル、キム・ホジュン、ヨンタク、ATEEZ、TREASURE、TNX、NewJeans、PSY、イム・ヨンウン、NCT DREAM
■『2023 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA) 出演アーティスト特集』
放送日時：10月8日（日）午後11時～深夜0時30分
放送日時：10月8日（日）午後11時～深夜0時30分
▼オンエア予定アーティスト
SEVENTEEN、Stray Kids、ATEEZ、TREASURE、ITZY、aespa、IVE、NewJeans、NMIXX ほか
SEVENTEEN、Stray Kids、ATEEZ、TREASURE、ITZY、aespa、IVE、NewJeans、NMIXX ほか
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