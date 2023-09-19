【RIZIN】メインはクレベルvs.金原、セミは牛久vs.萩原、安保vs.宇佐美は休憩前 『RIZIN.44』試合順決定
2023年9月19日 18時12分 (9月19日 19時06分更新)
RIZINの榊原信行CEOが19日、自身のX（旧ツイッター）で24日開催の『RIZIN.44』（さいたまスーパーアリーナ）の試合順を発表した。全11試合のメインは、前フェザー級王者のクレベル・コイケvs.金原正徳。セミは元フェザー級王者の牛久絢太郎vs.萩原京平。大会唯一のキックルールの安保瑠輝也vs.宇佐美正パトリックは、休憩前の第7試合に行われる。
榊原CEOは「今大会の試合順は、混沌とするフェザー級のカードを中心に全11試合をこのように並べました」とポスト。フェザー級の摩嶋一整vs.横山武司は第5試合、中原由貴vs.白川陸斗は第6試合に決まった。
●『RIZIN.44』対戦カード
【第11試合】
・フェザー級
クレベル・コイケvs.金原正徳
【第10試合】
・フェザー級
牛久絢太郎vs.萩原京平
【第9試合】
・ライト級
スパイク・カーライルvs.堀江圭功
【第8試合】
・ヘビー級
スダリオ剛vs.トッド・ダフィー
【第7試合】
・70キロ級（キックボクシングルール）
安保瑠輝也vs.宇佐美正パトリック
【第6試合】
・フェザー級
中原由貴vs.白川陸斗
【第5試合】
・フェザー級
摩嶋一整vs.横山武司
【第4試合】
・フライ級
福田龍彌vs.山本アーセン
【第3試合】
・バンタム級
中島太一vs.岡田遼
【第2試合】
・ヘビー級
シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス
【第1試合】
・フライ級
征矢貴vs.ラマザン・テミロフ
【第11試合】
・フェザー級
クレベル・コイケvs.金原正徳
【第10試合】
・フェザー級
牛久絢太郎vs.萩原京平
【第9試合】
・ライト級
スパイク・カーライルvs.堀江圭功
【第8試合】
・ヘビー級
スダリオ剛vs.トッド・ダフィー
【第7試合】
・70キロ級（キックボクシングルール）
安保瑠輝也vs.宇佐美正パトリック
【第6試合】
・フェザー級
中原由貴vs.白川陸斗
【第5試合】
・フェザー級
摩嶋一整vs.横山武司
【第4試合】
・フライ級
福田龍彌vs.山本アーセン
【第3試合】
・バンタム級
中島太一vs.岡田遼
【第2試合】
・ヘビー級
シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス
【第1試合】
・フライ級
征矢貴vs.ラマザン・テミロフ
【写真】強烈なパンチを繰り広げる白川陸斗
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