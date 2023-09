Snow Man「タペストリー / W」(MENT RECORDING/2023年3月15日発売)

今年3月に発売になったSnow Man「タペストリー / W」が、本日確定の2023/9/18付「オリコンデイリーシングルランキング」で、264枚を売り上げ、累積売上を100.0万枚とし、ミリオンを達成。自身3作目【※1】【※2】、今年度2作目のシングルミリオン達成【※3】【※4】作品となった。

本作は、Snow Manにとって8作目のシングルで、2ndシングル「KISSIN’ MY LIPS/Stories」以来2年半ぶりとなる両A面シングル。「タペストリー」は、メンバーの目黒蓮が主演を務める映画『わたしの幸せな結婚』主題歌。「W」は、櫻井翔主演の日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』主題歌として起用された。

【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした『Imitation Rain/D.D.』は別名義作品

【※2】Snow Manのシングルミリオン達成している他作品※()内は「オリコン週間シングルランキング」での達成付日/「KISSIN’ MY LIPS/Stories」(2020/12/21付)、「Grandeur」(2021/12/6付)

【※3】今年度は「2022/12/26付」よりスタート

【※4】今年度シングルミリオン達成している他作品※()内は「オリコン週間シングルランキング」での達成付日/King & Prince「Life goes on / We are young」(2023/3/6付)

<クレジット:オリコン調べ(2023/9/18付)>

