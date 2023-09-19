実りの秋が到来し、県内では主力品種のコシヒカリの稲刈りが最盛期だ。JA福井県が集荷するにあたって生産者に仮払いする、2023年産米の内金は1等米・玄米60キロ当たりで、コシヒカリ1万2700円、いちほまれ1万4千円、ハナエチゼン1万1200円。いずれも22年産より1500円高くスタートした。 （北原愛）

コメの内金に関しては、コロナ禍による大幅なコメ余りで21年産が急落。コロナ前の水準には及ばないが、2年連続の増額となった。「コメの需要が戻ってきたことが大きな要因」と、同JAの担当者。新型コロナの感染法上の位置付けが5月に季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行し、外食や中食（なかしょく）向けの需要は回復傾向にあるという。...

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