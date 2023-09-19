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北陸新幹線の福井県内開業まであと半年 福井駅周辺の再開発、進度に差も
北陸新幹線金沢－敦賀間の来年3月16日開業まで、残り半年を切った。福井県内の四つの停車駅では...
9月19日
ロシア船員の墓をピカピカに 敦賀海洋少年団が清掃活動
海の安全啓発などに取り組む敦賀海洋少年団の団員らが18日、敦賀市天筒町の市営湯山墓地で、大正時代に敦...
大都市圏で活躍の5人、県内企業で課題解決へ 「共創ラボ」スタート
大都市圏で活躍する人材が県立大で学び直しをしながら、県内企業が抱える経営課題の解決に取り組むプログラ...
XRバスの車内映像が進化、堤監督が総合演出 JR西発表
JR西日本などは、来年夏からJR福井駅などを発着地点に県内で運行する「観光周遊型XRバス」について、...
23年産米3品種の内金、2年連続増 JA福井県、需要の戻り要因
実りの秋が到来し、県内では主力品種のコシヒカリの稲刈りが最盛期だ。JA福井県が集荷するにあたって生産...
＜SDGs最前線＞ 人生の儀礼に運命の一着を提案 岩本貸衣装店（福井市）
岩本貸衣裳店（福井市）は、貸衣装店「幸三郎ウエディング」を総本店（福井市宝永4）と敦賀店（敦賀市中央...