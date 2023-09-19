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福井商と敦賀が8強入り　北信越高校野球県大会

2023年9月19日 05時05分 (9月19日 11時51分更新)
　第149回北信越地区高校野球県大会は第5日の18日、坂井市の三国運動公園野球場で2回戦残り2試合が行われ、福井商と敦賀が8強入りした。第6日は23日、同球場と福井市の県営球場で準々決勝4試合が行われ、北信越大会の県代表4校が決まる。

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