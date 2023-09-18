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巨４―３ヤ（１８日）　巨人、連日のサヨナラ勝ち

2023年9月18日 19時35分 (9月18日 19時45分更新)
　１２回巨人１死一、二塁、増田大が中越えにサヨナラ打を放つ＝東京ドーム

　１２回巨人１死一、二塁、増田大が中越えにサヨナラ打を放つ＝東京ドーム

　巨人が２試合連続のサヨナラ勝ち。３―３の延長十二回１死一、二塁で増田大が中越えへ殊勲打を放った。直前のピンチで登板して得点を許さなかった船迫が３勝目を挙げた。ヤクルトは九回に追い付く粘りが実らなかった。

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