巨人が２試合連続のサヨナラ勝ち。３―３の延長十二回１死一、二塁で増田大が中越えへ殊勲打を放った。直前のピンチで登板して得点を許さなかった船迫が３勝目を挙げた。ヤクルトは九回に追い付く粘りが実らなかった。