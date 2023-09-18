本文へ移動

南ア、ルーマニアに大勝　ラグビーＷ杯第７日

2023年9月18日 00時27分 (9月18日 00時45分更新)
　南アフリカ―ルーマニア　前半、トライを決める南アフリカのレーナック＝ボルドー（ＡＰ＝共同）

　南アフリカ―ルーマニア　前半、トライを決める南アフリカのレーナック＝ボルドー（ＡＰ＝共同）

　【ボルドー（フランス）共同】ラグビーのワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会第７日は１７日、フランスのボルドーで１次リーグが行われ、Ｂ組で前回覇者の南アフリカがルーマニアに７６―０で大勝し、２連勝で勝ち点９とした。ルーマニアは２連敗。
　南アフリカは５トライを奪って３３―０で折り返し、後半もリードを広げて計１２トライを挙げた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧