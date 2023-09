次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・Roseliaが17日、東京・有明アリーナで『Roselia「Farbe」』DAY2を開催。13thシングル「THRONE OF ROSE」収録曲(4月26日発売)を含め、全12曲をアツくパフォーマンスした。

オープニングアクトには、今月14日放送のテレビアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』13話で“結成”されたAve Mujica(佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音)が登場。6月4日の『Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」』以来約3ヶ月ぶり、キャラクター/キャストが明かされた状態での初ライブとなり、初のCD作品『Alea jacta est』に収録された3曲を披露した。

Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)は、前日と同じくメンバー5人のイメージカラーをあしらったカラフルな新衣装で登場し、1stシングル「BLACK SHOUT」から最新シングル「THRONE OF ROSE」まで網羅したセットリストを展開した。

さらに、12月13日に約8ヶ月ぶりのパッケージ作品となる14thシングル「VIOLET LINE」をリリースすることやライブツアーの開催も発表。シングルの収録内容や封入情報、ツアー日程が公開された。

■『Roselia「Farbe」』DAY2セットリスト

▼Ave Mujica(オープニングアクト)

01. Ave Mujica

02. 神さま、バカ

03. Mas?uerade Rhapsody Re?uest

▼Roselia

01. BLACK SHOUT

02. ROZEN HORIZON

03. ONENESS

04. R

05. ZEAL of proud

06. FIRE BIRD

07. 一逢のFull Glory

08. Special Medley

・Opera of the wasteland

・Determination Symphony、

・Ringing Bloom

・陽だまりロードナイト

・Song I am.

09. Sprechchor

10. THRONE OF ROSE

En1. -HEROIC ADVENT-

En2. “UNIONS” Road

関連キーワード アニメ