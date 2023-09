『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-』DAY2の集合写真 (C)Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-』DAY2が17日、ポートメッセなごや 第1展示館で行われた。

この日、出演したのは、Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、篠原侑(カレンチャン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、明坂聡美(実況役)、ファイルーズあい(シリウスシンボリ役)、シークレットゲストに藤井ゆきよ(駿川たづな役)。

この日、シリウスシンボリ役のファイルーズあいが『ウマ娘』イベント初登場し、ファンの前で『ウマ娘』姿をお披露目。

上田らとともに「 L'Arc de gloire」を熱唱したあと、ソロ曲「GALACTIC PLAYER」も披露し会場を盛り上げた。

トークコーナーでは、初めてウマ耳と衣装を身に着ける時は緊張していたと話すと、会場のトレーナーからは「かわいい!」「似合っている!」と声援が飛び、笑顔を見せていた。

■DAY2セットリスト

OVERTURE

M-01. DRAMATIC JOURNEY

ウマ娘

M-02. グロウアップ・シャイン!

篠原侑(カレンチャン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)

M-03. ENDLESS DREAM!!

前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)

M-04. 今日もウララかケセラセラ!

首藤志奈(ハルウララ役)

M-05. 素顔のココロ

香坂さき(ゴールドシチー役)

M-06. 立ち位置ゼロ番!順位は一番!

高柳知葉(オグリキャップ役)、篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)

M-07. Gaze on Me!

香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、首藤志奈(ハルウララ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-08. L'Arc de gloire

上田瞳(ゴールドシップ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、ファイルーズあい(シリウスシンボリ役)

M-09. GALACTIC PLAYER

ファイルーズあい(シリウスシンボリ役)

M-10. You know me

下地紫野(ナカヤマフェスタ役)

SPコンテンツ[ぱか☆アゲ↑ミックス SHOWCASE]

のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-11.A UNLIMITED IMPACT (Remix Ver.) [ぱか☆アゲ↑ミックス]

高柳知葉(オグリキャップ役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、首藤志奈(ハルウララ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-11.B 恋はダービー☆ (Remix Ver.) +G'z[ぱか☆アゲ↑ミックス]

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-11.C 逃げ切りっ!Fallin' Love (Remix Ver.) [ぱか☆アゲ↑ミックス]

大和田仁美(スマートファルコン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-12. 本能スピード

高柳知葉(オグリキャップ役)、篠原侑(カレンチャン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-13. Never Looking Back

前田玲奈(グラスワンダー役)、篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-14. winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)

SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-]

ウマ娘和太鼓衆

M-15. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-16. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-17. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-18. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-]

ウマ娘和太鼓衆

M-19. 走れウマ娘(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-20. Dance 2 Endless Beat

篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、花井美春(ツインターボ役)

M-21. GSK☆

香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

公演テーマSP [GAZE DAY2]

ウマ娘

M-22. Go This Way

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-23. Find My Only Way

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-24. ユメヲカケル! (Symphonic Ver.)

Machico(トウカイテイオー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-25. Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

ウマ娘

<ENCORE>

ENCORE Overture

M-27. Comeback Story V

ウマ娘

M-28. winning the soul(再歌唱)

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)

M-29. うまぴょい伝説(どんどこみっくす)

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、藤井ゆきよ(駿川たづな役) 、ウマ娘和太鼓衆

