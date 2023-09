次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・Roseliaが16日、東京・有明アリーナで『Roselia「Farbe」』の初日公演を開催。この日がライブ初披露となった13thシングル「THRONE OF ROSE」収録曲(4月26日発売)を含め、全12曲をアツくパフォーマンスした。

オープニングアクトには、今月14日にアニメの最終回が放送されたばかりのMyGO!!!!!(羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子)が登場。4ビートで会場を踊らせる「影色舞」で幕を開け、作中で初めてキャラクターたちが演奏した楽曲「碧天伴走」や、アニメのオープニング主題歌「壱雫空」を力強くかき鳴らした。

Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)は、ドイツ語で“彩り”を意味するライブタイトル通り、この日はメンバー5人のイメージカラーに合わせたカラフルな新衣装もお披露目。単独公演としては約1年ぶり、かつ3年ぶりの声出し解禁となるステージで、“始まり”の曲「BLACK SHOUT」や最新シングル収録の「THRONE OF ROSE」「一逢のFull Glory」など、新旧入り交じるセットリストを展開した。

■『Roselia「Farbe」』DAY1セットリスト

▼MyGO!!!!!(オープニングアクト)

01. 影色舞

02. 碧天伴走

03. 壱雫空

▼Roselia

01. BLACK SHOUT

02. R

03. THRONE OF ROSE

04. ROZEN HORIZON

05. “UNIONS” Road

06. FIRE BIRD

07. Neo-Aspect

08. Special Medley

・Opera of the wasteland

・Determination Symphony

・Ringing Bloom

・陽だまりロードナイト

・Song I am.

09. Re:birth day

10. 一逢のFull Glory

En1. -HEROIC ADVENT-

En2. ZEAL of proud

