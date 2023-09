『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-』DAY1の集合写真 (C)Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-』DAY1が16日、ポートメッセなごや 第1展示館で行われた。『ウマ娘』イベント初の地方開催となり、ウマ娘キャストたちが会場のトレーナー(ファン)たちを盛り上げた。

この日、出演したのは、和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、明坂聡美(実況役)、シークレットゲストの櫻庭有紗(モンジュー役)。

7月に行われたイベントから衣装が変わっており、ライスシャワー役・石見の掛け声でウマ娘キャストたちが、くるっと一回転して衣装を隅々までお披露目すると、会場は歓喜の声であふれた。

トークコーナーでは、スペシャルウィーク役・和氣がアニメ第1期でおなじみの名セリフ「La victoire est a moi」(調子に乗んな!)を笑顔でモンジュー役・櫻庭に披露する一幕もあり、会場を笑わせた。

また、この日はアニメ第2期の名シーンを、キャストたちが実写で再現するコーナーも。

再現したのは第10話で、トウカイテイオーのお別れミニライブで、ステージのスクリーンに突然、レースのオールカマーで大逃げをするツインターボの姿が映し出されるなど、アニメと同じ展開が繰り広げられる中、会場の後方からツインターボ役の花井が疾走。

そして後方からライスシャワー役の石見が追いかけてくるなど、史実とアニメのレース展開を会場で再現し、会場を感動させた。

■DAY1セットリスト

OVERTURE

M-01. DRAMATIC JOURNEY

ウマ娘

M-02. NEXT FRONTIER

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-03. ユースフルアイズ

衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)

M-04. winning the soul

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-05. 彩 Phantasia

大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、田澤茉純(イクノディクタス役)

M-06. 本能スピード

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-07. L'Arc de gloire

高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、櫻庭有紗(モンジュー役)

M-08. RUN×RUN!

木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-09. DANCE!DANCE!“ROMAN”

篠田みなみ(タップダンスシチー役)

MC[チーム<カノープス>によるトウカイテイオー ミニライブジャック]

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-10. 願いのカタチ

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、花井美春(ツインターボ役)

M-11. TAILWIND

遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-12. Excellent Condition

田澤茉純(イクノディクタス役)

M-13. △△△▲ぶっとび かっとび 全開エンジン! (※△▲は右向きが正式)

花井美春(ツインターボ役)

M-14. ユメヲカケル!

Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-]

ウマ娘和太鼓衆

M-15. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-16. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-17. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-18. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-]

ウマ娘和太鼓衆

M-19. 走れウマ娘(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-20. Dance 2 Endless Beat

木村千咲(ダイワスカーレット役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)

M-21. Gaze on Me!

衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、井上遥乃(イナリワン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

公演テーマSP [GAZE DAY1]

ウマ娘

M-22. Go This Way

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-23. Secret GRADUATION

前田玲奈(グラスワンダー役)

M-24. We are DREAMERS!!

高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)

M-25. Make debut! (Beyond The Dreams Ver.)

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

ウマ娘

<ENCORE>

ENCORE Overture

M-27. Comeback Story V

ウマ娘

M-28. うまぴょい伝説(どんどこみっくす)

ウマ娘、櫻庭有紗(モンジュー役)、明坂聡美(実況役)、ウマ娘和太鼓衆

