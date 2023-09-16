『ウマ娘』声優、レースを実写再現 ツインターボのオールカマー大逃げ名シーンにファン感涙…ライスシャワーも懸命に追う【セットリスト公開】
2023年9月16日 20時08分 (9月16日 22時05分更新)
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-』DAY1が16日、ポートメッセなごや 第1展示館で行われた。『ウマ娘』イベント初の地方開催となり、ウマ娘キャストたちが会場のトレーナー（ファン）たちを盛り上げた。
この日、出演したのは、和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、明坂聡美(実況役)、シークレットゲストの櫻庭有紗（モンジュー役）。
7月に行われたイベントから衣装が変わっており、ライスシャワー役・石見の掛け声でウマ娘キャストたちが、くるっと一回転して衣装を隅々までお披露目すると、会場は歓喜の声であふれた。
トークコーナーでは、スペシャルウィーク役・和氣がアニメ第1期でおなじみの名セリフ「La victoire est a moi」（調子に乗んな！）を笑顔でモンジュー役・櫻庭に披露する一幕もあり、会場を笑わせた。
また、この日はアニメ第2期の名シーンを、キャストたちが実写で再現するコーナーも。
再現したのは第10話で、トウカイテイオーのお別れミニライブで、ステージのスクリーンに突然、レースのオールカマーで大逃げをするツインターボの姿が映し出されるなど、アニメと同じ展開が繰り広げられる中、会場の後方からツインターボ役の花井が疾走。
そして後方からライスシャワー役の石見が追いかけてくるなど、史実とアニメのレース展開を会場で再現し、会場を感動させた。
■DAY1セットリスト
OVERTURE
M-01. DRAMATIC JOURNEY
ウマ娘
M-02. NEXT FRONTIER
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)
M-03. ユースフルアイズ
衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)
M-04. winning the soul
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)
M-05. 彩 Phantasia
大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、田澤茉純(イクノディクタス役)
M-06. 本能スピード
高柳知葉(オグリキャップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
M-07. L'Arc de gloire
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、櫻庭有紗(モンジュー役)
M-08. RUN×RUN！
木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)
M-09. DANCE！DANCE！“ROMAN”
篠田みなみ(タップダンスシチー役)
MC[チーム＜カノープス＞によるトウカイテイオー ミニライブジャック]
Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)
M-10. 願いのカタチ
Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、花井美春(ツインターボ役)
OVERTURE
M-01. DRAMATIC JOURNEY
ウマ娘
M-02. NEXT FRONTIER
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)
M-03. ユースフルアイズ
衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)
M-04. winning the soul
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)
M-05. 彩 Phantasia
大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、田澤茉純(イクノディクタス役)
M-06. 本能スピード
高柳知葉(オグリキャップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
M-07. L'Arc de gloire
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、櫻庭有紗(モンジュー役)
M-08. RUN×RUN！
木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)
M-09. DANCE！DANCE！“ROMAN”
篠田みなみ(タップダンスシチー役)
MC[チーム＜カノープス＞によるトウカイテイオー ミニライブジャック]
Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)
M-10. 願いのカタチ
Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、花井美春(ツインターボ役)
M-11. TAILWIND
遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
M-12. Excellent Condition
田澤茉純(イクノディクタス役)
M-13. △△△▲ぶっとび かっとび 全開エンジン！ （※△▲は右向きが正式）
花井美春(ツインターボ役)
M-14. ユメヲカケル！
Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)
SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-］
ウマ娘和太鼓衆
M-15. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-16. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-17. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-18. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-］
ウマ娘和太鼓衆
M-19. 走れウマ娘（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-20. Dance 2 Endless Beat
木村千咲(ダイワスカーレット役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)
遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
M-12. Excellent Condition
田澤茉純(イクノディクタス役)
M-13. △△△▲ぶっとび かっとび 全開エンジン！ （※△▲は右向きが正式）
花井美春(ツインターボ役)
M-14. ユメヲカケル！
Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)
SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-］
ウマ娘和太鼓衆
M-15. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-16. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-17. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-18. トレセン音頭（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-］
ウマ娘和太鼓衆
M-19. 走れウマ娘（どんどこみっくす）
ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆
M-20. Dance 2 Endless Beat
木村千咲(ダイワスカーレット役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)
M-21. Gaze on Me!
衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、井上遥乃(イナリワン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)
公演テーマSP [GAZE DAY1]
ウマ娘
M-22. Go This Way
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
M-23. Secret GRADUATION
前田玲奈(グラスワンダー役)
M-24. We are DREAMERS!!
高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)
M-25. Make debut! (Beyond The Dreams Ver.)
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)
M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-
ウマ娘
衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、井上遥乃(イナリワン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)
公演テーマSP [GAZE DAY1]
ウマ娘
M-22. Go This Way
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
M-23. Secret GRADUATION
前田玲奈(グラスワンダー役)
M-24. We are DREAMERS!!
高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)
M-25. Make debut! (Beyond The Dreams Ver.)
和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)
M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-
ウマ娘
＜ENCORE＞
ENCORE Overture
M-27. Comeback Story V
ウマ娘
M-28. うまぴょい伝説（どんどこみっくす）
ウマ娘、櫻庭有紗(モンジュー役)、明坂聡美(実況役)、ウマ娘和太鼓衆
ENCORE Overture
M-27. Comeback Story V
ウマ娘
M-28. うまぴょい伝説（どんどこみっくす）
ウマ娘、櫻庭有紗(モンジュー役)、明坂聡美(実況役)、ウマ娘和太鼓衆
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