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代表から復帰の森下龍矢はベンチスタート　ルヴァン杯で劇的ゴールの吉田温紀も【名古屋グランパス】

2023年9月16日 17時21分

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◇１６日　Ｊ１第２７節　福岡―名古屋（ベスト電器スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、日本代表活動から復帰したＤＦ森下龍矢（２６）は、ベンチスタートとなった。
ベンチスタートとなったＤＦ森下龍矢

ベンチスタートとなったＤＦ森下龍矢

　森下は、９日（日本時間１０日）のドイツ戦、１２日のトルコ戦に臨む日本代表に招集されるも、メンバー２５人で唯一出場機会を得られず、悔しさを味わった。４戦ぶり勝利を狙うチームを、ベンチから支える。
　また、１０日のルヴァン杯準々決勝鹿島戦第２戦（カシマ）で、延長後半終了間際に劇的ゴールを決めたＭＦ吉田温紀（２０）もベンチ入りした。
【アビスパ福岡】
ＧＫ　村上　昌謙
ＤＦ　ドウグラスグローリ
ＤＦ　奈良　竜樹
ＤＦ　宮　大樹
ＭＦ　前嶋　洋太
ＭＦ　前　寛之
ＭＦ　金森　健志
ＭＦ　井手口　陽介
ＭＦ　小田　逸稀
ＦＷ　紺野　和也
ＭＦ　山岸　祐也
【名古屋グランパス】
ＧＫ　ランゲラック
ＤＦ　河面　旺成
ＤＦ　中谷　進之介
ＤＦ　藤井　陽也
ＭＦ　和泉　竜司
ＭＦ　内田　宅哉
ＭＦ　稲垣　祥
ＭＦ　野上　結貴
ＦＷ　森島　司
ＦＷ　永井　謙佑
ＦＷ　キャスパー　ユンカー
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