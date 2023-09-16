ビシエドが10試合ぶり「4番・一塁」スタメン 高橋宏斗は巨人戦初勝利なるか【中日】
2023年9月16日 13時20分
◇１６日 中日―巨人（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はブライト健太外野手が「２番・左翼」で３試合ぶりにスタメン出場。またダヤン・ビシエド内野手が１０試合ぶりに「４番・一塁」に入った。先発の高橋宏斗投手は巨人戦初勝利となる今季６勝目を目指す。
【巨人】
１番・右・長野
２番・遊・門脇
３番・中・梶谷
４番・左・岡本
５番・三・坂本
６番・捕・大城
７番・一・中田
８番・二・吉川
９番・投・菅野
１番・右・長野
２番・遊・門脇
３番・中・梶谷
４番・左・岡本
５番・三・坂本
６番・捕・大城
７番・一・中田
８番・二・吉川
９番・投・菅野
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・遊・カリステ
７番・捕・木下
８番・二・龍空
９番・投・高橋宏
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・遊・カリステ
７番・捕・木下
８番・二・龍空
９番・投・高橋宏
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