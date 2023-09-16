本文へ移動

ビシエドが10試合ぶり「4番・一塁」スタメン 高橋宏斗は巨人戦初勝利なるか【中日】

2023年9月16日 13時20分

このエントリーをはてなブックマークに追加
◇１６日　中日―巨人（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はブライト健太外野手が「２番・左翼」で３試合ぶりにスタメン出場。またダヤン・ビシエド内野手が１０試合ぶりに「４番・一塁」に入った。先発の高橋宏斗投手は巨人戦初勝利となる今季６勝目を目指す。
中日・ビシエド

中日・ビシエド

【巨人】
１番・右・長野
２番・遊・門脇
３番・中・梶谷
４番・左・岡本
５番・三・坂本
６番・捕・大城
７番・一・中田
８番・二・吉川
９番・投・菅野
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・遊・カリステ
７番・捕・木下
８番・二・龍空
９番・投・高橋宏
【あわせて読みたい】
◆根尾昂「チャンスがあるので、自分の手でつかみ取る」 1軍合流、18日広島戦先発へ
◆根尾昂が今季初の1軍合流、18日広島戦で本拠地先発へ 直近登板では最速153キロ
◆リーダーに…続投決まった立浪監督 まずすべきは“ミスタードラゴンズ”の看板下ろすこと
◆中日から戦力外通告…10選手の表情『写真』

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ