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9月16日
新谷仁美、ベルリンへ決意の出発 女子マラソン、日本記録更新狙う
女子マラソンで日本歴代２位の記録を持つ新谷仁美（積水化学）が１６日、日本記録（２時間１９分１２秒）更...
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●0-7巨 ドラゴンズ・仲地礼亜1イニング3被弾、教訓にできるか
中日は今季22度目の零封負けで、巨人に1分けを挟んで4連敗。先発仲地は二回に中田翔の犠飛で先...