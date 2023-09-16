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小平は５２位に後退　米男子ゴルフ第２日

2023年9月16日 12時22分 (9月16日 12時41分更新)
　米男子ゴルフの秋季シリーズ、フォーティネット選手権は１５日、カリフォルニア州ナパのシルベラードリゾート（パー７２）で第２ラウンドが行われ、９位から出た小平智は２バーディー、４ボギーの７４とスコアを落とし、通算３アンダー、１４１でトップと９打差の５２位に後退した。
　サヒス・ティーガラ（米国）と金ソンヒョン（韓国）が通算１２アンダーで首位に並んだ。（共同）

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