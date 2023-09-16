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9月16日
モロッコ地震、犠牲者悼む １週間経過、金曜礼拝
【マラケシュ（モロッコ中部）共同】北アフリカ・モロッコ中部で８日に起きた地震は、１５日深夜（日本時間...
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【ロンドン共同】英国で１５日、ロシアの民間軍事会社ワグネルがテロ組織に指定された。英政府が法案を議会...
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スウェーデン国王在位５０年 高い人気、国民に感謝
【ロンドン共同】スウェーデンのカール１６世グスタフ国王（７７）が１５日、在位５０年を迎えた。首都スト...