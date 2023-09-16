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山火事死者、９７人に下方修正　ハワイ警察、不明３１人

2023年9月16日 09時44分 (9月16日 10時00分更新)
　【ホノルル共同】米ハワイ州マウイ島の山火事で、地元警察は１５日、死者数を１１５人から９７人に下方修正したと明らかにした。同一人物を複数計上するケースがあったという。米メディアが報じた。
　警察によると、９７人のうち７４人の身元が判明している。行方不明者は３１人となった。
　山火事は８月８日に発生し、島西部の観光地ラハイナが大きな被害を受けた。

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