【ホノルル共同】米ハワイ州マウイ島の山火事で、地元警察は１５日、死者数を１１５人から９７人に下方修正したと明らかにした。同一人物を複数計上するケースがあったという。米メディアが報じた。

警察によると、９７人のうち７４人の身元が判明している。行方不明者は３１人となった。

山火事は８月８日に発生し、島西部の観光地ラハイナが大きな被害を受けた。

