シンガポール発のロボット超大作映画『メカバース:少年とロボット』キービジュアル (C)2023 Heavens Pte Ltd All Rights Reserved

シンガポールのロボットバトル超大作映画『HEAVENS -THE BOY AND HIS ROBOT-』が、『メカバース:少年とロボット』の邦題で11月17日より公開されることが決定した。

本作は、中華圏で最も栄誉ある映画賞金馬奨に20代でノミネートされ、シンガポールの映画界で活躍する監督RICH HO(リッチ・ホー)が、資金繰りを含めた企画プロデュース/監督/脚本/撮影/音楽/美術・衣裳/VFX監修の七役を務め、11年間かけて製作した作品。

その驚異の熱量は、シンガポールから始まったプロジェクトを世界に広げ、ニュージランドで撮影、オーストラリアでCG制作、そして日本で吹替制作と世界初公開という、世界各国のキャストとスタッフを巻き込み、完成にこぎつけた。

そんな熱い想いに賛同したセント・フォースZONE所属の中臺孝樹氏(※)がエグゼクティブプロデューサーに就任し、後押ししている(※「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2015」の上映作品『もうしません!』や、カンヌ国際映画祭ショートフィルム部門、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアで上映された芥川賞作家・ピース又吉直樹主演短編映画『海酒』などのプロデューサー)。

人類が宇宙の謎を解き明かし、宇宙空間の自在な移動を可能にするゲートを発明した時代。その「ヘブンズ」と呼ばれるゲートを通して宇宙空間へ進出した人類はコロニーを拡大していたが、地球が豊富に持つ資源である「水」を求める火星帝国の攻撃によって第二次宇宙戦争が繰り広げられていた。

主人公は幼い頃に父親を宇宙戦争で失くした過去を持つが、両親と同じく前線で戦うメカ・パイロットの道を志す青年・カイ。メカのパイロットを育成するアカデミー、メカ・コープに入学する。頭脳は明晰だが喘息持ちで体力がなく、アカデミーでも落ちこぼれてしまうが、パートナーであるAI搭載ロボット・リトルドラゴンと助け合いながら厳しい訓練に奮闘。やがて戦場に出たカイに、さらなる壁が待ち受けていた。カイたちは地球を守ることができるのか。不可能へと挑み続ける者たちの壮大な物語が描かれる。

ロボット・リトルドラゴンと心を通わすひたむきな青年カイ役に小野賢章、カイと共に成長する心優しいロボット・リトルドラゴン役に花江夏樹。

さらに、カイをはじめとする訓練生に対して非常に厳しい態度をとるが、実は愛情深い一面もある、真面目でタフなメカコープアカデミーの曹長役に森川智之。幼少時のカイをロケットの事故から救う謎に包まれた大尉役に津田健次郎。中尉のジン役に伊藤健太郎、ロボットのオペレーション音声となるシステムドラゴン役にファイルーズあいが決定。

日本版及びグローバルでの主題歌に、アイドルグループ・超ときめき宣伝部が歌う最新曲「Sora」が決定。楽曲は、「第65回グラミー賞」受賞の宅見将典が作曲し、中臺エグゼクティブプロデューサーが作詞を担当している。

解禁されたメインビジュアルは、亡き父への想いを胸に壮絶な戦いに繰り出す主人公・カイの姿と、相棒のロボット・リトルドラゴンが映し出されており、「君と、強くなる。」というキャッチコピーで、一人の少年とAIロボットの絆が垣間見えるビジュアルとなっている。ハイクオリティCGで鮮明に描かれた迫力あるリトルドラゴンに、”超大作メカ・バトル”への期待を高めてほしい。

関連キーワード エンタメ総合