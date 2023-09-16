Mr.Children、新曲「ケモノミチ」先行配信＆リリックビデオ公開
2023年9月16日 00時00分 (9月16日 01時05分更新)
ロックバンド・Mr.Childrenが16日、2年10ヶ月ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『miss you』（10月4日発売）収録の新曲「ケモノミチ」を先行配信リリースした。
この日から全国ツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』をスタートさせるMr.Childrenは、新曲「ケモノミチ」を配信リリースするとともに、YouTubeでは同曲のリリックビデオを公開した。
昨年デビュー30周年の大きな節目を経て、メンバー4人だけでプライベートスタジオに集まって制作された今作は、すべて新曲の13曲入り。完全生産限定盤（LIMITED BOX 仕様）と通常盤の2形態でリリースされる。
■Mr.Childrenニューアルバム『miss you』収録曲
01. I MISS YOU
02. Fifty’s map 〜おとなの地図
03. 青いリンゴ
04. Are you sleeping well without me?
05. LOST
06. アート=神の見えざる手
07. 雨の日のパレード
08. Party is over
09. We have no time
10. ケモノミチ
11. 黄昏と積み木
12. deja-vu
13. おはよう
01. I MISS YOU
02. Fifty’s map 〜おとなの地図
03. 青いリンゴ
04. Are you sleeping well without me?
05. LOST
06. アート=神の見えざる手
07. 雨の日のパレード
08. Party is over
09. We have no time
10. ケモノミチ
11. 黄昏と積み木
12. deja-vu
13. おはよう
【動画】Mr.Children、アルバム先行曲「ケモノミチ」リリックビデオ
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