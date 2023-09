ロックバンド・Mr.Childrenが16日、2年10ヶ月ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『miss you』(10月4日発売)収録の新曲「ケモノミチ」を先行配信リリースした。

この日から全国ツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』をスタートさせるMr.Childrenは、新曲「ケモノミチ」を配信リリースするとともに、YouTubeでは同曲のリリックビデオを公開した。

昨年デビュー30周年の大きな節目を経て、メンバー4人だけでプライベートスタジオに集まって制作された今作は、すべて新曲の13曲入り。完全生産限定盤(LIMITED BOX 仕様)と通常盤の2形態でリリースされる。

■Mr.Childrenニューアルバム『miss you』収録曲

01. I MISS YOU

02. Fifty’s map 〜おとなの地図

03. 青いリンゴ

04. Are you sleeping well without me?

05. LOST

06. アート=神の見えざる手

07. 雨の日のパレード

08. Party is over

09. We have no time

10. ケモノミチ

11. 黄昏と積み木

12. deja-vu

13. おはよう

関連キーワード 音楽