アイドルプロジェクト・STATION IDOL LATCH!(ステーションアイドルラッチ)による山手線最強メンバーを決める『エキメン総選挙』の1st中間結果が発表された。ブロック別の1位は、スマート・諏訪海晴(西日暮里駅)、リーダー・青葉梟光加人(池袋駅)、エンターテイナー・大崎新市(大崎駅)、ファンタジスタ・雷電遊生(秋葉原駅)、エレガント・英皐月(駒込駅)が獲得した。

STATION IDOL LATCH!は、JR山手線の全30駅で働く駅員の中から、各駅1人ずつ選ばれたステーションアイドル。自分の愛する駅や街を盛り上げるべく、業務時間外にはアイドルとして活動。それぞれの駅への想いの深さから、その駅を体現する個性豊かなメンバーで構成されている。

8月18日にスタートした山手線最強メンバーを決める『エキメン総選挙』には、総勢30名が属性ごとに5つのブロックに分かれて参戦。パッセンジャー(ファンの呼称)からの投票を受け付けている。

『エキメン総選挙』1st中間発表の結果は、8月26日~30日までアニメイト池袋本店1Fエントランス広場にて受け付けた「エキメン総選挙 アニメイト投票所」のほか、「オフィシャルサイト毎日投票」や「オフィシャルサイト『LATCH友の会』毎日投票」での投票集計結果を反映させたもの。

次回の2nd中間発表は、10月27日を予定。「オフィシャルサイト毎日投票」や「オフィシャルサイト『LATCH友の会』毎日投票」の投票に加え、10月6日~15日まで開催のポップアップ・ショップ『エキメン総選挙 出張購買所』(東京・新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5)でのグッズ2000円購入ごとにもらえるシリアルコードでの投票、雑誌『アニメージュ』10月号に掲載の二次元バーコードからの投票が、集計対象となる。

また、10月6日にはキャスト出演のオフィシャルYouTube配信番組『第2回エキメン総選挙特番』の生放送も決定している。

このほか、JR池袋駅構内ではポップアップ・ショップ『エキメン総選挙 駅ナカ購買所 in 池袋スキマストア』を10月25日~31日まで開店予定。会場にて、来年1月17日発売の1stアルバム『THE FIRST TRAIN ~声よし!~』『THE FIRST TRAIN ~所作よし!~』『THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~』を3形態同時に予約した人には、「THE FIRST TRAIN」特典ボイスドラマCDがプレゼントされる。

関連キーワード エンタメ総合