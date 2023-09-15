Stray Kids『Social Path （feat. LiSA） / Super Bowl -Japanese ver.-』（エピックレコードジャパン／2023年9月6日発売）

8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム『Social Path （feat. LiSA） / Super Bowl -Japanese ver.-』が、初週50.6万枚を売り上げ、9月12日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Social Path(feat. LiSA)/Super Bowl -Japanese ver.- ／ Stray Kids

2位： Layover ／ V

3位： WHY.. ／ BOYNEXTDOOR

4位： SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 ／ SEVENTEEN

5位： The Moonlight Cats Radio Show Vol.3 ／ Shogo Hamada & The J.S.Inspirations

6位： REBOOT ／ TREASURE

7位： Golden Age ／ NCT

8位： 懐かしい月は新しい月 Vol.2 ～Rearrange & Remixworks～ ／ サカナクション

9位： IT’S A POPPIN’ TIME ／ 山下達郎

10位： GREATEST HITS! OF TATSURO YAMASHITA ／ 山下達郎

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/18付：集計期間:2023年9月4日〜9月10日）＞

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