後藤駿太が「2番・右翼」で今季初スタメン、先発の仲地礼亜が巨人戸郷との投げ合いで2勝目を目指す『中日』
2023年9月15日 17時21分
◇15日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は仲地礼亜投手。前回登板の8日の巨人戦（東京ドーム）では7イニング3安打無失点の好投を見せた。1週間前と同じ、巨人の先発・戸郷との投げ合いで2勝目を目指す。打線は後藤駿太外野手が「2番・右翼」で今季初のスタメン出場となった。
【巨人】
1番・中・梶谷
2番・遊・門脇
3番・右・長野
4番・左・岡本和
5番・三・坂本
6番・捕・大城卓
7番・一・中田翔
8番・二・吉川
9番・投・戸郷
【中日】
1番・中・岡林
2番・右・後藤
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・左・細川
7番・捕・宇佐見
8番・二・龍空
9番・投・仲地
【巨人】
1番・中・梶谷
2番・遊・門脇
3番・右・長野
4番・左・岡本和
5番・三・坂本
6番・捕・大城卓
7番・一・中田翔
8番・二・吉川
9番・投・戸郷
【中日】
1番・中・岡林
2番・右・後藤
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・左・細川
7番・捕・宇佐見
8番・二・龍空
9番・投・仲地
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