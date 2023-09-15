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後藤駿太が「2番・右翼」で今季初スタメン、先発の仲地礼亜が巨人戸郷との投げ合いで2勝目を目指す『中日』

2023年9月15日 17時21分

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◇15日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は仲地礼亜投手。前回登板の8日の巨人戦（東京ドーム）では7イニング3安打無失点の好投を見せた。1週間前と同じ、巨人の先発・戸郷との投げ合いで2勝目を目指す。打線は後藤駿太外野手が「2番・右翼」で今季初のスタメン出場となった。
中日仲地

中日仲地


【巨人】
1番・中・梶谷
2番・遊・門脇
3番・右・長野
4番・左・岡本和
5番・三・坂本
6番・捕・大城卓
7番・一・中田翔
8番・二・吉川
9番・投・戸郷
【中日】
1番・中・岡林
2番・右・後藤
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・左・細川
7番・捕・宇佐見
8番・二・龍空
9番・投・仲地
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