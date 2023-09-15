◇15日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は仲地礼亜投手。前回登板の8日の巨人戦（東京ドーム）では7イニング3安打無失点の好投を見せた。1週間前と同じ、巨人の先発・戸郷との投げ合いで2勝目を目指す。打線は後藤駿太外野手が「2番・右翼」で今季初のスタメン出場となった。【巨人】1番・中・梶谷2番・遊・門脇3番・右・長野4番・左・岡本和5番・三・坂本6番・捕・大城卓7番・一・中田翔8番・二・吉川9番・投・戸郷【中日】1番・中・岡林2番・右・後藤3番・遊・カリステ4番・三・石川昂5番・一・ビシエド6番・左・細川7番・捕・宇佐見8番・二・龍空9番・投・仲地