人生と夢を語った竹内涼真 (C)ORICON NewS inc.

俳優の竹内涼真(30)が15日、都内で行われたゼニス「パイロットウォッチ」発売記念フォト エキシビジョン「THE SKY IS YOURS BY LESLIE KEE」に登場。今年30歳になり節目を迎えた竹内がこれからの夢と芝居への思いを語った。

「パイロットウォッチ」にちなみ、人生をスムーズ飛行できているかと問われた竹内は「スムーズにいくことは意外とないですよね。それを乗り越えたり、楽しんだりすることができるのかが大事」と話す。

続けてこれからの夢を聞かれると「いまは、配信などで世界各国の作品を、ものを手軽に見れる時代なので、日本だけでなく、もっと視野を広げて、多くの人に自分の作品で幸せになってもらいたい」といい、「僕のやっている仕事は年齢制限がないので、とことんいやになるまでやりつくしてやろうと思っています」と熱い思いを語った。

また「自分をよく知って、自分を好きになることが原動力になる。自信をもってプレゼンしないと、パワーは伝わらない。30歳になったばかりで、まだまだ自分を知らないし、これからどうなるか分からないけど、もっと自分を好きになれるように努力して頑張りたい」と力を込めた。

スイスの高級時計ブランド『ゼニス』は、パイロットウォッチの発売を記念して、写真家レスリー・キーとのコラボレーション写真展『THE SKY IS YOURS -空と夢と私-ゼニスフォトエキシビジョンby レスリー・キー』をあす16日から10月1日まで、東京・X8ギャラリーにて開催する。

関連キーワード エンタメ総合