韓国の7人組グループ・ENHYPENが14日、初日本ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN』の東京ドーム公演を開催。K-POPボーイグループの中では最速のデビューからわずか2年10ヶ月で、自身初の東京ドーム公演を行った。ドーム公演が夢だったというNI-KIは「人生において一番幸せな日」と語り、最後に涙を見せた。

白の貴族風の衣装で登場すると「Drunk-Dazed」からライブはスタート。続くダンスブレイク、「Blockbuster」では炎を使った派手な演出で魅せ、一挙手一投足に黄色い悲鳴が上がった。

JUNGWONが「ENGENEのみなさん、ENHYPENの2回目のワールドツアーFATEへようこそ!」と呼びかけ、NI-KIが「東京!最終日も盛り上がれますか?」とあおり、JAKE、JAYもコールアンドレスポンスで冒頭から会場を盛り上げていく。「Let Me In(20CUBE)」「Flicker」「FEVER」を立て続けに披露し、その後も「Future Perfect(Pass the MIC)」、「Blessed-Cursed」とファンの掛け声と共に、一気に駆け抜けた。

中盤「Attention~!」と叫びながら登場すると「Attention,Please!」でステージを駆け巡り、JAYがギターを投げるシーンでは驚きの声も。「Tamed-Dashed」はHEESEUNGがサインボールをファンへ向けて蹴り上げプレゼント。派手なステージで息をつく間もなくぶち上げた。トークでは、愛嬌を披露したり、フロアごとに歓声対決も。会場全体でウェーブも行い、ENGENEと触れ合った。

今回のライブではユニットステージも披露。まず、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOOによる「TFW(That Feeling When)」では、JAYがアコースティックギターを演奏し、さわやかに歌い上げた。HEESEUNGのピアノ演奏から始まった「Just A Little Bit」はJUNGWONとNI-KIも加わり、アコースティックな雰囲気で会場を魅了した。

続けて「近くに行くよ~!」と呼びかけ、「10 Months」ではバス型のトロッコに乗り外周を移動。ステージをセンターに移し、「Make the change」では息の合った即興ダンスを、「Polaroid Love」ではENGENEも一緒に歌い一体感に包まれた。『ポケットモンスター』音楽プロジェクトのコラボ曲「One and Only」ではピカチュウが8体登場。会場をトコトコと練り歩き、メンバーと手を取り合いステージを一緒に盛り上げ、「SHOUT OUT」もさわやかにパフォーマンス。

2回目のツアーということでSUNGHOONは「成長したENHYPENをどうお見せするかすごく悩みました」と明かし、ユニットステージのギター演奏についてJAYは「ギター演奏は6月のフェスでもお見せしましたが、アコースティックギターは今回が初めてです。ワールドツアーでできて本当によかったなと思います」と振り返り、ピアノ演奏を披露したHEESEUNGは「僕も一生懸命準備して演奏したのですが、何よりもよかったのがENGENEの皆さんの声でした」とファンにメッセージした。続く「Go Big or Go Home」では、メンバーの名前コールで最高潮の盛り上がりを見せた。

終盤、ダークな雰囲気で登場すると「Chaconne」「Bills」、そしてHYBEオリジナルストーリー『黒の月:月の祭壇』のOST(オリジナルサウンドトラック)である「CRIMINAL LOVE」を披露。色気を漂わせる振りに、メンバーがカメラに抜かれるとファンの悲鳴があふれた。

本編最後にNI-KIは「日本でのFATEはきょうで終わりですがENGENEと僕たちは運命で結ばれているので、また合う日まで元気でいてください。ENGENEのみなさん愛しています」、JAKEは「次に来るときには必ずまた会いに来てください。みなさん、僕が一人ひとり覚えているので、来るか来ないか全部わかりますよ!(笑)」、SUNOOは「(日本で)ENGENEのみなさんと会えなくなってしまうのは寂しいけど、これから僕たちが一緒に過ごす日々がたくさん残ってます」とメッセージ。

HEESEUNGは「この瞬間が止まってほしいです。ENGENEと過ごしたすべての瞬間がとても楽しかったし、また会えるその日が今から楽しみです。多すぎる愛と歓声できょうの東京ドームをいっぱいにしてくださってありがとう」、SUNGHOONは「きのうに続き、きょうも身に余る愛をいただいたと思います。ENGENEのみなんの愛をいつも心に刻んで、もっと成長します」、JUNGWONは「ENGENEのみなさん最高でした!僕たちに大きな愛をくれて感謝していますし、もっと成長して戻ってきますね」と呼びかけた。

JAYは「ENGENEのみなさんを見てるとすごく安心できて、このまま僕の人生が進んだらいいなと思います」と語り、「きょう僕たち初めての東京ドーム公演を見に、YouTubeでご一緒した友だち、優里さんがバンドのメンバーやご家族と来てくださいました。プレッシャーがすごいですが、最後まで頑張ります」と関係性が続いていることを明かし、「Bite Me」で本編を終えた。

アンコールは「One In A Billion」からスタート。ファンへの感謝と惜しみない愛のメッセージを送り「Karma」をパフォーマンスした。ENHYPENがステージから去るとファンが「BLOSSOM」を歌唱。再びメンバーがステージに登場するとツアーで初めて同曲を披露した。ファンを感動に包み、メンバーは涙を流し、円陣を組む場面も。NI-KIは涙ながらに「一生一緒にいましょう」、JUNGWONは「みなさん決して忘れません」と光景を目に焼き付けるように、幕を閉じ、京セラドーム大阪と東京ドームでの初の日本ドームツアーを完走した。

■アンコールコメント

JAY:きのうもきょうも東京ドーム…まだ夢みたいです。こうやって多くのENGENEの皆さんを前にステージするのが夢でした。これが現実になりました。今日ドームに来てくださったENGENEのみなさんありがとうございます。lもっといいアーティスト、もっといいENHYPENとして戻ることを約束します。

SUNOO:もうついに最終日がきてしまいましたね。まずは今回の公演、本当に楽しかったです。きのうときょうは僕の記憶にずっと残ると思います。この東京ドームでステージに立ってみると、本当に幸せで、うれしいです。次もまた東京ドームでステージがしたいです。これからも大勢のENGENEのみなさんと大きなステージでお会いできたらうれしいです。来てくださったENGENEのみなさん本当に本当にありがとうございます。これからも僕たちのことを見守っていてください。そして応援と愛をお願いします!愛してる!

JUNGWON:みなさん僕はコンサートが終わってきのう部屋で、これ以上の幸せがあるだろうかと考えました。いつも幸せでうれしいときにはそばにENGENEのみなさんがいてくださいました。つらい気持ちになったり、疲れたときはいつもENGENEのみなさんに会いたいと思いました。それくらいENGENEのみなさんに僕は頼っています。みなさんも僕たちを見て、同じ気持ちですよね?これからもこの幸せを一緒にたくさん作っていけたらうれしいです。愛してる!大好き!

SUNGHOON:僕は今回日本のツアーにきて日本語がすこし上手になったかと思います。でも日本語でも言葉を準備しようと思ったんですけど、より正確に伝えるため、韓国語でお話してみたいと思います。僕たちは日本にきてたくさんの幸せを感じました、そしてスケジュールがおわっておいしいものを食べるとき幸せを感じました。そして、ENGENEの皆さんとご一緒して、また幸せな時間をたくさん頂きました。ツアーをすると、色々な都市や色々な国に行くことができます。そこで、文化を感じたり、学ぶことができるんですけれども、その国のENGENEの皆さんがどんなふうに生きているのかも学べることができます。これからも多くのツアーに行くことができればうれしく思いますし、ENGENEのみなさんも僕たちと同じように幸せになってくれたらうれしいです。きょう終わってしまうのが本当に寂しいです。今回のツアーはこれで最後になりますよね。なので、韓国に帰ったらENGENEのみなさんを思い出して悲しくなりそうです。でも、僕たちは必ず戻ってきますので、そこまでどこへも行かずに少しだけ待っていてください。ありがとうございます!みんな大好きだよ!

JAKE:まずはきのうときょう、ステージに立つ前に後悔がないようにしようと思ったんですが、そして今ステージの上にいる瞬間とても幸せで全く悔いがありません。それくらい本当に楽しくて、皆さんから愛とエネルギーをたくさん頂けた、そんな2日間でした。もうすぐ韓国に帰らなければいけないんですけど、帰ったらみなさんのことが恋しくなると思います。そして、次にいつお会いできるかわかりませんが、まさにFATE、運命なので、次に会うまで元気で幸せでいてください、愛してる!実はきのうNI-KIのパパがご飯をごちそうしてくださったんですけど、お礼を言えなかったんですよ。どこかで見てますよね?ありがとうございます!僕がNI-KIのことをしっかりと守ります!

HEESEUNG:僕はきょうステージの上で一番大きな喜びを感じました。そして歌手として一番大きなプレゼントをくださるENGENEのみなさん、本当にありがとうございます!実は僕は6歳のころから歌手になるのが夢でした。もちろん僕は怖がりでした。なので中学生のときや高校生のときは夢を後回しにして、生きていたのですが、でも父が一度オーディションを受けてみなとチャンスをくれてここまで来ることができたと思います。いつも僕のそばで一番大きな応援を送ってくれて、一番頼りになる両親と家族がこの場で見てくれています。僕はこんなに大きな歌手になることができました。僕の愛する両親、僕の愛するENGENEの前で公演できるというのは、僕は本当に幸せだと思います。愛してる!

NI-KI「これで最終日だと思うと名残惜しいです。僕は毎回ステージをするたびに1つ1つの曲に込められたメッセージを考えながら舞台に臨んでるんですけど、最終日なのでそれがよくできなくて、残念でした。ずっとここにいたいって思っちゃって…いつもしてたルーティングが普段通りにできなくて、申し訳ないです。それでも人生において一番幸せな瞬間でした。『I-LAND』で4位に呼ばれたときより幸せです。いつも大きな愛を下さり、本当にありがとうございます。戻ってくる時はもっと成長したENHYPEN・NI-KIになると約束するので、その時まで待っていてください。愛してます!ENGENE!

■『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN』セットリスト

01.Drunk-Dazed[Japanese Ver.]

02.Blockbuster(ENHYPEN Ver.)

03.Let me in(20 CUBE)[Japanese Ver.]

04.Flicker

05.FEVER

06.Future Perfect(Pass the MIC)[Japanese Ver.]

07.Blessed-Cursed[Japanese Ver.]

08.Attention,Please!

09.ParadoXXX Invasion

10.Tamed-Dashed[Japanese Ver.]

11.TFW (That Feeling When)(Acoustiv short ver.)

-JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO

12.Just A Little Bit (Acoustiv short ver.)

-JUNGWON、HEESEUNG、NI-KI

13.10 Months

14.Make The change

15.Polaroid Love

16.One and Only

17.SHOUT OUT

18.Go Big or Go Home

19.Chaconne

20.Bills[Japanese Ver.]

21.CRIMINAL LOVE

22.Sacrifice(Eat Me Up)

23.Bite Me[Japanese Ver.]

EN1.One In A Billion

EN2.Karma

EN3.BLOSSOM

