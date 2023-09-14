『破天』BEATBOXBATTLEイベント、来年1月に連日開催決定 14日午後6時から先行チケット発売
2023年9月14日 18時00分 (9月14日 19時06分更新)
イザナギゲームズは、2024年1月27・28日の2日間にわたり、神奈川・1000 CLUBで『破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA』の開催することを決定した。また、きょう14日午後6時から2DAYS通しチケット含む2公演の会場チケットを、イープラスにて先着先行発売している。
■破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA概要
【DAY1】最強のビートボクサーを決める32人制トーナメント
『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』
開催日時：2024年1月27日（土）開場：午後1時／開演：午後2時（予定）
開催場所：1000 CLUB（https://1000club.jp/）
【DAY1】最強のビートボクサーを決める32人制トーナメント
『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』
開催日時：2024年1月27日（土）開場：午後1時／開演：午後2時（予定）
開催場所：1000 CLUB（https://1000club.jp/）
【DAY2】MCとBEATBOXERが2人1組となり、最強タッグを決める新たなバトルトーナメント
『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』
開催日時：2024年1月28日（日）開場：午後1時／開演：午後2時（予定）
開催場所：1000 CLUB（https://1000club.jp/）
『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』
開催日時：2024年1月28日（日）開場：午後1時／開演：午後2時（予定）
開催場所：1000 CLUB（https://1000club.jp/）
【前売券料金】
チケット販売ページURL：https://eplus.jp/haten/
『破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA』（2DAYS通しチケット）：1万1000円
『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』（1DAY）：6000円
『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』（1DAY）：6000円
チケット販売ページURL：https://eplus.jp/haten/
『破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA』（2DAYS通しチケット）：1万1000円
『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』（1DAY）：6000円
『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』（1DAY）：6000円
【当日券料金】
販売場所：会場入場口受付カウンター
『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』（1DAY）：6800円
『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』（1DAY）：6800円
販売場所：会場入場口受付カウンター
『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』（1DAY）：6800円
『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』（1DAY）：6800円
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