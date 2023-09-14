来年1月に『破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA』開催決定

イザナギゲームズは、2024年1月27・28日の2日間にわたり、神奈川・1000 CLUBで『破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA』の開催することを決定した。また、きょう14日午後6時から2DAYS通しチケット含む2公演の会場チケットを、イープラスにて先着先行発売している。

■破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA概要

【DAY1】最強のビートボクサーを決める32人制トーナメント

『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』

開催日時：2024年1月27日（土）開場：午後1時／開演：午後2時（予定）

開催場所：1000 CLUB（https://1000club.jp/）

【DAY2】MCとBEATBOXERが2人1組となり、最強タッグを決める新たなバトルトーナメント

『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』

開催日時：2024年1月28日（日）開場：午後1時／開演：午後2時（予定）

開催場所：1000 CLUB（https://1000club.jp/）

【前売券料金】

チケット販売ページURL：https://eplus.jp/haten/

『破天 ULTIMATE 2DAYS in YOKOHAMA』（2DAYS通しチケット）：1万1000円

『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』（1DAY）：6000円

『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』（1DAY）：6000円

【当日券料金】

販売場所：会場入場口受付カウンター

『破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP』（1DAY）：6800円

『破天共鳴MC＆BEATBOXタッグBATTLE 1.0』（1DAY）：6800円

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