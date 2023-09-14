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大島洋平が「6番・左翼」で4試合ぶりスタメン　先発小笠原慎之介が8勝目狙う【中日スタメン】

2023年9月14日 17時35分

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ＤｅＮＡ・今永（左）と談笑する大島

ＤｅＮＡ・今永（左）と談笑する大島

◇14日　DeNA―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島洋平外野手が「6番・左翼」で、6日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）以来6試合ぶりに先発出場する。先発は小笠原慎之介投手。今季6度目となるDeNA戦で8勝目を狙う。
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・カリステ
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・左・大島
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・小笠原
【DeNA】
1番・右・大田
2番・中・桑原
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・一・ソト
7番・遊・大和
8番・捕・山本
9番・投・東
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