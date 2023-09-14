大島洋平が「6番・左翼」で4試合ぶりスタメン 先発小笠原慎之介が8勝目狙う【中日スタメン】
2023年9月14日 17時35分
◇14日 DeNA―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島洋平外野手が「6番・左翼」で、6日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）以来6試合ぶりに先発出場する。先発は小笠原慎之介投手。今季6度目となるDeNA戦で8勝目を狙う。
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・カリステ
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・左・大島
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・小笠原
1番・中・岡林
2番・遊・カリステ
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・左・大島
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・小笠原
【DeNA】
1番・右・大田
2番・中・桑原
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・一・ソト
7番・遊・大和
8番・捕・山本
9番・投・東
1番・右・大田
2番・中・桑原
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・一・ソト
7番・遊・大和
8番・捕・山本
9番・投・東
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