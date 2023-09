6年代連続でアルバム1位獲得の記録がギネス世界記録に認定された松任谷由実

シンガーソングライターの松任谷由実が持つ、「1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代」の6年代連続でアルバム1位獲得の記録が、ギネス世界記録に認定された。

2022年10月4日に発売された松任谷由実のアルバム『ユーミン万歳!〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』が、2022/10/17付「オリコン週間アルバムランキング」において、初週売上19.1万枚で初登場1位を獲得。これにより、オリコン史上初となる「1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代」の6年代連続でアルバム1位獲得を達成。

当記録が『Most consecutive decades with a No.1 on the Japanese albums chart』(日本のアルバムチャートで1位を連続で獲得した最多デケイド数)として、ギネス世界記録に認定。記録は書籍『ギネス世界記録2024』日本語版 (11月16日発売開始予定)に掲載される。

『ユーミン万歳!〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』は、デビュー50周年を迎えた松任谷由実のベストアルバム。収録曲は、ラジオ企画に寄せられたリスナーからのリクエスト曲、それにまつわるエピソードを元に全国のラジオスタッフ、そして松任谷由実自身が選考、厳選した50曲となっている。2023年11月29日には『ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年コラボベストアルバム』の発売も決定している。

■松任谷由実 各年代の主なアルバム1位獲得作品

1970年代:『14番目の月』※荒井由実名義作品(1976/11/20発売・1976/12/6付で1位獲得)

1980年代:『昨晩お会いしましょう』(1981/11/1発売・1981/11/16付ほかで1位獲得)

1990年代:『天国のドア』(1990/11/23発売・1990/12/3付ほかで1位獲得)

2000年代:『sweet,bitter sweet YUMING BALLAD BEST』(2001/11/14発売・2001/11/26付ほかで1位獲得)

2010年代:『宇宙図書館』(2016/11/2発売・2016/11/14付で1位獲得)

2020年代:『ユーミン万歳!〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』(2022/10/4発売・2022/10/17付で1位獲得)

関連キーワード 音楽