初ベストアルバム表題曲「Stars of the Lid」MVを公開したDEAN FUJIOKA

シンガー・ソングライターDEAN FUJIOKAの初ベストアルバム『Stars of the Lid』(7月26日発売)の表題曲「Stars of the Lid」のミュージックビデオ(MV)が14日、YouTubeで公開された。

「Stars of the Lid」は、23日に行われる自身初の東京・日本武道館公演『DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館』のタイトルにもなっている楽曲。自身の楽曲一つ一つを星座に見立て、プラネタリウムで見る星座群のようなイメージで制作された、美しい旋律のバラードとなっている。

この日公開されたMVには、俳優の山本美月が出演。ディーンが主演を務めたドラマ『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』(2018年)、『レ・ミゼラブル 終わりなき旅路』(2019年)で共演した縁で共演に至った。

『モンテ・クリスト伯』ファンに刺さるMVに、ネットでは「走馬灯のようにモンクリのシーンが駆け巡り歌詞全てが…泣ける」「すごいMV 一気にモンテ・クリスト伯の世界へ時間が戻された」「途切れた糸、5年ぶりに再び結ばれた…」「歌詞がドラマに重なった」「この形の再共演は嬉しい」と、歓喜の声が広がっている。

関連キーワード 音楽