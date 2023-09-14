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政府一丸で安全性ＰＲ　処理水巡り復興相

2023年9月14日 12時22分 (9月14日 12時45分更新)
　記者会見する土屋復興相＝１４日午前、復興庁

　記者会見する土屋復興相＝１４日午前、復興庁

　土屋品子復興相は１４日の就任記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水に関し、政府が一丸となって安全性をＰＲする考えを示した。「（各閣僚に）さまざまな機会を通じ、安全な水であることを広めてもらおうと思う」と述べた。
　１４日午後には福島市を訪れ、内堀雅雄福島県知事に就任を報告する。「岩手、宮城両県知事ともできるだけ早く会いたい」とした。

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